Суд ужесточил наказание азербайджанцам, избившим мать с дочкой в Екатеринбурге

11 июня 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Намиг Байрамов и Роял Гасымов были задержаны в 2022 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский областной суд ужесточил наказание для уроженцев Азербайджана Рояла Гасымова и Намига Байрамова, которые два года назад избили женщину с дочкой на улице в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Судебная коллегия отменила приговор Железнодорожного районного суда от 6 апреля 2023 года и вынесла новый обвинительный приговор. Гасымову назначено лишение свободы на срок четыре года три месяца и десять дней с компенсацией — 530 тысяч рублей. Байрамов проведет в колонии — 3,5 года и выплатит компенсацию в размере 110 тысячи рублей», — объяснили в облсуде. По версии следствия, в феврале 2022 года в автобусе они оскорбили и избили девушку. Опасаясь преследования, она позвонила маме и попросила встретить ее на остановке. Выйдя из салона, парни продолжили издеваться над ней. Мама встретила дочку возле «Монетки» на ул. Пехотинцев. Там южане избили ее вместе с дочкой. После этого их задержали полицейские. Затем силовики установили причастность Гасымова и Байрамова к другим преступлениям. В мае 2021 года они силой отобрали тысячу рублей у знакомого и избили его. Осенью того же года они напали на таксиста на ул. Автомагистральной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд ужесточил наказание для уроженцев Азербайджана Рояла Гасымова и Намига Байрамова, которые два года назад избили женщину с дочкой на улице в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Судебная коллегия отменила приговор Железнодорожного районного суда от 6 апреля 2023 года и вынесла новый обвинительный приговор. Гасымову назначено лишение свободы на срок четыре года три месяца и десять дней с компенсацией — 530 тысяч рублей. Байрамов проведет в колонии — 3,5 года и выплатит компенсацию в размере 110 тысячи рублей», — объяснили в облсуде. По версии следствия, в феврале 2022 года в автобусе они оскорбили и избили девушку. Опасаясь преследования, она позвонила маме и попросила встретить ее на остановке. Выйдя из салона, парни продолжили издеваться над ней. Мама встретила дочку возле «Монетки» на ул. Пехотинцев. Там южане избили ее вместе с дочкой. После этого их задержали полицейские. Затем силовики установили причастность Гасымова и Байрамова к другим преступлениям. В мае 2021 года они силой отобрали тысячу рублей у знакомого и избили его. Осенью того же года они напали на таксиста на ул. Автомагистральной.