Суд ужесточил наказание азербайджанцам, избившим мать с дочкой в Екатеринбурге

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Намиг Байрамов и Роял Гасымов были задержаны в 2022 году Фото:

Свердловский областной суд ужесточил наказание для уроженцев Азербайджана Рояла Гасымова и Намига Байрамова, которые два года назад избили женщину с дочкой на улице в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«Судебная коллегия отменила приговор Железнодорожного районного суда от 6 апреля 2023 года и вынесла новый обвинительный приговор. Гасымову назначено лишение свободы на срок четыре года три месяца и десять дней с компенсацией — 530 тысяч рублей. Байрамов проведет в колонии — 3,5 года и выплатит компенсацию в размере 110 тысячи рублей», — объяснили в облсуде.

По версии следствия, в феврале 2022 года в автобусе они оскорбили и избили девушку. Опасаясь преследования, она позвонила маме и попросила встретить ее на остановке. Выйдя из салона, парни продолжили издеваться над ней. Мама встретила дочку возле «Монетки» на ул. Пехотинцев. Там южане избили ее вместе с дочкой. После этого их задержали полицейские.

Затем силовики установили причастность Гасымова и Байрамова к другим преступлениям. В мае 2021 года они силой отобрали тысячу рублей у знакомого и избили его. Осенью того же года они напали на таксиста на ул. Автомагистральной.

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Свердловский областной суд ужесточил наказание для уроженцев Азербайджана Рояла Гасымова и Намига Байрамова, которые два года назад избили женщину с дочкой на улице в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Судебная коллегия отменила приговор Железнодорожного районного суда от 6 апреля 2023 года и вынесла новый обвинительный приговор. Гасымову назначено лишение свободы на срок четыре года три месяца и десять дней с компенсацией — 530 тысяч рублей. Байрамов проведет в колонии — 3,5 года и выплатит компенсацию в размере 110 тысячи рублей», — объяснили в облсуде. По версии следствия, в феврале 2022 года в автобусе они оскорбили и избили девушку. Опасаясь преследования, она позвонила маме и попросила встретить ее на остановке. Выйдя из салона, парни продолжили издеваться над ней. Мама встретила дочку возле «Монетки» на ул. Пехотинцев. Там южане избили ее вместе с дочкой. После этого их задержали полицейские. Затем силовики установили причастность Гасымова и Байрамова к другим преступлениям. В мае 2021 года они силой отобрали тысячу рублей у знакомого и избили его. Осенью того же года они напали на таксиста на ул. Автомагистральной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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