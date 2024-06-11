В Челябинске замглавврача больницы задержали за получение взятки

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Подореваемый получил взятку в размере почти 400 тысяч рублей
Подореваемый получил взятку в размере почти 400 тысяч рублей Фото:

В Челябинске подозревают по подозрению в получении взятки в крупном размере от директора ЧОПа заместителя главврача одной из больниц. Об этом 11 июня сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Замглавврача подозреваемый получил от директора частного охранного предприятия взятку в сумме более 380 тысяч рублей. Деньги он получал за то, что подписывал документы, в которых было заведомо завышено число охранников, дежуривших в медицинском учреждении», — сообщил источник.

Подозреваемый трудился в больнице в должности заместителя главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе. В отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в крупном размере. Он задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. 

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В Челябинске подозревают по подозрению в получении взятки в крупном размере от директора ЧОПа заместителя главврача одной из больниц. Об этом 11 июня сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Замглавврача подозреваемый получил от директора частного охранного предприятия взятку в сумме более 380 тысяч рублей. Деньги он получал за то, что подписывал документы, в которых было заведомо завышено число охранников, дежуривших в медицинском учреждении», — сообщил источник. Подозреваемый трудился в больнице в должности заместителя главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе. В отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в крупном размере. Он задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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