В Челябинске замглавврача больницы задержали за получение взятки

В Челябинске подозревают по подозрению в получении взятки в крупном размере от директора ЧОПа заместителя главврача одной из больниц. Об этом 11 июня сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Замглавврача подозреваемый получил от директора частного охранного предприятия взятку в сумме более 380 тысяч рублей. Деньги он получал за то, что подписывал документы, в которых было заведомо завышено число охранников, дежуривших в медицинском учреждении», — сообщил источник.
Подозреваемый трудился в больнице в должности заместителя главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе. В отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в крупном размере. Он задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
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