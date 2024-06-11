Афиша первого фестиваля «Блогеры России» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на фестивале «Блогеры России» проведут концерты и лекции
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Выступление FILATOV & KARAS в рамках проведения музыкального мероприятия Summer Fest. Екатеринбург , filatov&karas
Filatov & Karas станут музыкальными хедлайнерами Фото:

В Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль «Блогеры России». Встреча с известными персонами состоится 12 июня в ЦПКиО имени Маяковского. Гости смогут побывать на выступлениях Filatov & Karas, Gazan, Yan Dilan и Миланы Хаметовой, а также посетить лекции и взять автографы. URA.RU подготовило полное расписание выступлений звездных гостей.

Вход на фестиваль будет бесплатный, начало — в 14:00. Мероприятия будут проходить в фан-зоне парка, завершатся «Блогеры России» флешмобом «Воздушная красота» в честь празднования Дня России. Гости и участники фестиваля создадут российский триколор из 30 тысяч ленточек, а затем поднимут его в небо.

Фото:

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В Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль «Блогеры России». Встреча с известными персонами состоится 12 июня в ЦПКиО имени Маяковского. Гости смогут побывать на выступлениях Filatov & Karas, Gazan, Yan Dilan и Миланы Хаметовой, а также посетить лекции и взять автографы. URA.RU подготовило полное расписание выступлений звездных гостей. Вход на фестиваль будет бесплатный, начало — в 14:00. Мероприятия будут проходить в фан-зоне парка, завершатся «Блогеры России» флешмобом «Воздушная красота» в честь празднования Дня России. Гости и участники фестиваля создадут российский триколор из 30 тысяч ленточек, а затем поднимут его в небо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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