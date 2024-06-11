Афиша первого фестиваля «Блогеры России» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на фестивале «Блогеры России» проведут концерты и лекции

11 июня 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Filatov & Karas станут музыкальными хедлайнерами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль «Блогеры России». Встреча с известными персонами состоится 12 июня в ЦПКиО имени Маяковского. Гости смогут побывать на выступлениях Filatov & Karas, Gazan, Yan Dilan и Миланы Хаметовой, а также посетить лекции и взять автографы. URA.RU подготовило полное расписание выступлений звездных гостей. Вход на фестиваль будет бесплатный, начало — в 14:00. Мероприятия будут проходить в фан-зоне парка, завершатся «Блогеры России» флешмобом «Воздушная красота» в честь празднования Дня России. Гости и участники фестиваля создадут российский триколор из 30 тысяч ленточек, а затем поднимут его в небо. Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль «Блогеры России». Встреча с известными персонами состоится 12 июня в ЦПКиО имени Маяковского. Гости смогут побывать на выступлениях Filatov & Karas, Gazan, Yan Dilan и Миланы Хаметовой, а также посетить лекции и взять автографы. URA.RU подготовило полное расписание выступлений звездных гостей. Вход на фестиваль будет бесплатный, начало — в 14:00. Мероприятия будут проходить в фан-зоне парка, завершатся «Блогеры России» флешмобом «Воздушная красота» в честь празднования Дня России. Гости и участники фестиваля создадут российский триколор из 30 тысяч ленточек, а затем поднимут его в небо.