Афиша первого фестиваля «Блогеры России» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль «Блогеры России». Встреча с известными персонами состоится 12 июня в ЦПКиО имени Маяковского. Гости смогут побывать на выступлениях Filatov & Karas, Gazan, Yan Dilan и Миланы Хаметовой, а также посетить лекции и взять автографы. URA.RU подготовило полное расписание выступлений звездных гостей.
Вход на фестиваль будет бесплатный, начало — в 14:00. Мероприятия будут проходить в фан-зоне парка, завершатся «Блогеры России» флешмобом «Воздушная красота» в честь празднования Дня России. Гости и участники фестиваля создадут российский триколор из 30 тысяч ленточек, а затем поднимут его в небо.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!