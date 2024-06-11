В аэропорту вотчины «Лукойла» отремонтируют взлетную полосу и перрон

В аэропорту Когалыма (ХМАО), который является одним из опорных городов нефтяной компании «Лукойл», планируют отремонтировать взлетную полосу и перрон. Общая стоимость работ по замене аэродромных плит, герметизации швов и обустройству обочин составит почти 14 млн рублей.
«Объект закупки — работы по текущему ремонту аэродрома Когалым. Начальная цена контракта по замене плит в покрытии взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона — 9 650 000 рублей, ремонт герметизирующих швов покрытия — 3 697 666,67 рублей, ремонт асфальтобетонных обочин перрона — 419 786,67 рублей», — указано на сайте госзакупок.
Подрядчикам необходимо заменить более 100 плит покрытия. По условиям договора все работы должны завершиться до конца 2024 года.
Агентство направило в аэропорт Когалыма запрос с просьбой прокомментировать предстоящее обновление. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в международном аэропорту Когалыма транспортная прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности. Тем самым на предприятии нарушили федеральные авиационные правила.
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