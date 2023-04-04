Прокуратура нашла нарушения в аэропорту города в ХМАО

Аэропорт Когалыма в ХМАО нарушил федеральные авиационные правила

Прокуратура нашла в аэропорту нарушения пожарной безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В международном аэропорту Когалыма транспортная прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности. Тем самым на предприятии нарушили федеральные авиационные правила. Об этом сообщили в telegram-канале надзорного ведомства.

«Установлено, что один из пожарных автомобилей не оснащен оборудованием предусмотренным Федеральными авиационными правилами. Так, спецтехника не укомплектована средствами для защиты пожарных рукавов, огнетушителем, медицинскими изделиями для оказания первой помощи пострадавшим и т. д.», — говорится в публикации канала Уральской транспортной прокуратуры.

Руководству аэропорта вынесли представление и привлекли к дисциплинарной ответственности. Сами нарушения устранили и привели автомобиль в соответствие с требованиями безопасности.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр из ХМАО оправдался за миллионный долг перед аэропортом. Тогда администрация Березовского района не выплатила субсидии акционерному обществу «Аэропорт Сургут» в размере 24,6 млн рублей.