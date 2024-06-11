В Челябинске остановили движение двух трамваев из-за подозрительного стука

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Движение в сторону Цвиллинга остановили из-за подозрительных стуков
Движение в сторону Цвиллинга остановили из-за подозрительных стуков Фото:

В Центральном районе Челябинсква 11 июня перекрыли движение трамваев №7 и №11 по улицам Карла Маркса — Красноармейская. Причиной стал подозрительный стук под одним из вагонов, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского электротранспорта.

«Стоит движение по трамваю улиц Маркса — Красноармейская в направлении Цвиллинга. Причина — посторонний шум под вагоном», — сообщили в ЧелябГЭТ.

На место выехали слесари. Сейчас движение восстановлено.

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В Центральном районе Челябинсква 11 июня перекрыли движение трамваев №7 и №11 по улицам Карла Маркса — Красноармейская. Причиной стал подозрительный стук под одним из вагонов, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского электротранспорта. «Стоит движение по трамваю улиц Маркса — Красноармейская в направлении Цвиллинга. Причина — посторонний шум под вагоном», — сообщили в ЧелябГЭТ. На место выехали слесари. Сейчас движение восстановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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