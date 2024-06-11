В Челябинске остановили движение двух трамваев из-за подозрительного стука

Движение в сторону Цвиллинга остановили из-за подозрительных стуков
В Центральном районе Челябинсква 11 июня перекрыли движение трамваев №7 и №11 по улицам Карла Маркса — Красноармейская. Причиной стал подозрительный стук под одним из вагонов, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского электротранспорта.
«Стоит движение по трамваю улиц Маркса — Красноармейская в направлении Цвиллинга. Причина — посторонний шум под вагоном», — сообщили в ЧелябГЭТ.
На место выехали слесари. Сейчас движение восстановлено.
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