Шойгу назначил своего заместителя на новом посту

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Заместителем Сергея Шойгу станет экс-начальник Военной академии Молчанов
Заместителем Сергея Шойгу станет экс-начальник Военной академии Молчанов Фото:

Экс-начальник Военной академии Минобороны России Григорий Молчанов стал заместителем секретаря Совбеза России Сергея Шойгу. Об этом сообщили в Совбезе.

«Заместителем секретаря Совбеза России стал Григорий Молчанов», — говорится на сайте Совбеза. Отмечается, что ранее Молчанов занимал пост начальника Военной академии Минобороны.

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минобороны Сергея Шойгу новым секретарем Совета Безопасности РФ. Назначение было объявлено 12 мая.

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Экс-начальник Военной академии Минобороны России Григорий Молчанов стал заместителем секретаря Совбеза России Сергея Шойгу. Об этом сообщили в Совбезе. «Заместителем секретаря Совбеза России стал Григорий Молчанов», — говорится на сайте Совбеза. Отмечается, что ранее Молчанов занимал пост начальника Военной академии Минобороны. Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минобороны Сергея Шойгу новым секретарем Совета Безопасности РФ. Назначение было объявлено 12 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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