Аэропорт в ЯНАО посетил медведь. Видео

Житель ЯНАО обнаружил следы медведя неподалеку от аэропорта Ноябрьска
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске медведи — частые гости
В Ноябрьске медведи — частые гости Фото:

Медвежьи следы обнаружили в Ноябрьске в зоне аэропорта. Четкие следы с когтями заметны на рыхлой почве. Очевидцы сняли следы на видео и разместили ролик в социальных сетях

«Медвежьи следы. Мишка походил», — комментирует автор видеоролика, который транслировался в telegram-канале «Ямал — Округ белых ночей».

Ранее URA.RU сообщало, что медведя видели жители поселка Правохеттинский в Надымском районе. А на время карантина по бешенству, на Ямале разрешили отстрел песца, лисы и волка. Причиной отстрела диких животных называется необходимость регулирования их численности.

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Медвежьи следы обнаружили в Ноябрьске в зоне аэропорта. Четкие следы с когтями заметны на рыхлой почве. Очевидцы сняли следы на видео и разместили ролик в социальных сетях «Медвежьи следы. Мишка походил», — комментирует автор видеоролика, который транслировался в telegram-канале «Ямал — Округ белых ночей». Ранее URA.RU сообщало, что медведя видели жители поселка Правохеттинский в Надымском районе. А на время карантина по бешенству, на Ямале разрешили отстрел песца, лисы и волка. Причиной отстрела диких животных называется необходимость регулирования их численности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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