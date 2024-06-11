В Ноябрьске медведи — частые гости
Медвежьи следы обнаружили в Ноябрьске в зоне аэропорта. Четкие следы с когтями заметны на рыхлой почве. Очевидцы сняли следы на видео и разместили ролик в социальных сетях
«Медвежьи следы. Мишка походил», — комментирует автор видеоролика, который транслировался в telegram-канале «Ямал — Округ белых ночей».
Ранее URA.RU сообщало, что медведя видели жители поселка Правохеттинский в Надымском районе. А на время карантина по бешенству, на Ямале разрешили отстрел песца, лисы и волка. Причиной отстрела диких животных называется необходимость регулирования их численности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!