Камень-шпион нашли в Подмосковье

«Камень-шпион» нашли в раздевалке на пляже Подмосковья
Камень-шпион был обнаружен в уличной раздевалке на пляже в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Шпионское устройство обнаружили неподалеку с Южными прудами в Электростали. Неизвестные замаскировали камеру с десятками аккумуляторов под камень и установили в одной из кабинок пляжных раздевалок. К счастью, устройство было обнаружено утром, до наплыва отдыхающих. В данный момент камеру изъяли и пытаются выяснить кто ее подложил.
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