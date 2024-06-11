Камень-шпион нашли в Подмосковье

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Глава Екатеринбурга в Кировском районе. Екатеринбург, берег, водоем, цветущая вода, камни, булыжник, кругляк речной
«Камень-шпион» нашли в раздевалке на пляже Подмосковья Фото:

Камень-шпион был обнаружен в уличной раздевалке на пляже в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

Шпионское устройство обнаружили неподалеку с Южными прудами в Электростали. Неизвестные замаскировали камеру с десятками аккумуляторов под камень и установили в одной из кабинок пляжных раздевалок. К счастью, устройство было обнаружено утром, до наплыва отдыхающих. В данный момент камеру изъяли и пытаются выяснить кто ее подложил.

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Камень-шпион был обнаружен в уличной раздевалке на пляже в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Шпионское устройство обнаружили неподалеку с Южными прудами в Электростали. Неизвестные замаскировали камеру с десятками аккумуляторов под камень и установили в одной из кабинок пляжных раздевалок. К счастью, устройство было обнаружено утром, до наплыва отдыхающих. В данный момент камеру изъяли и пытаются выяснить кто ее подложил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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