Камень-шпион нашли в Подмосковье

11 июня 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

«Камень-шпион» нашли в раздевалке на пляже Подмосковья Фото: Илья Московец © URA.RU Камень-шпион был обнаружен в уличной раздевалке на пляже в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Шпионское устройство обнаружили неподалеку с Южными прудами в Электростали. Неизвестные замаскировали камеру с десятками аккумуляторов под камень и установили в одной из кабинок пляжных раздевалок. К счастью, устройство было обнаружено утром, до наплыва отдыхающих. В данный момент камеру изъяли и пытаются выяснить кто ее подложил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Камень-шпион был обнаружен в уличной раздевалке на пляже в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Шпионское устройство обнаружили неподалеку с Южными прудами в Электростали. Неизвестные замаскировали камеру с десятками аккумуляторов под камень и установили в одной из кабинок пляжных раздевалок. К счастью, устройство было обнаружено утром, до наплыва отдыхающих. В данный момент камеру изъяли и пытаются выяснить кто ее подложил.