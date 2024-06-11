Замгенпрокурора РФ отправил проверку к свердловскому мэру. Фото

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Прокуратура проверяет жалобы первоуральцев
Прокуратура проверяет жалобы первоуральцев Фото:

Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев направил сотрудников ведомства с проверкой в Первоуральск (Свердловская область) после жалоб местных жителей на огромные горы мусора и якобы бездействие мэра Игоря Кабца. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«По поручению заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратура Свердловской области организовала проверку по сообщению СМИ о нарушениях при вывозе бытовых отходов на территории городского округа Первоуральск», — следует из сообщения. Прокуроры проверили работу регионального оператора, а также исполнение договора с подрядчиками.

Работы продолжаются. «По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

На ситуацию обратили внимание свердловский межрайонный природоохранный прокурор Павел Рябов и замминистра энергетики и ЖКХ региона Егор Свалов. Они провели оперативное совещание, в ходе которого указали регоператору на необходимость соблюдения законов, а также на уборку мусора в Первоуральске.

Чтобы обратить внимание властей на неубранные свалки в Первоуральске, местные жители выставили таблички у проблемных мест с надписями: «Губернатор Куйвашев! Ваш мэр Кабец не работает. Мусор не вывозят!», «Дронов, убери, тут уже воняет», «Кабец — у тебя дома такой же срач?». Конфликт из-за скопления мусора на свалках города продолжается не первый год, а на проблему горожане жалуются и в соцсетях.

Прокуроры проверили работу регоператора
Прокуроры проверили работу регоператора
Фото:
Уборка мусора прошла 11 июня
Уборка мусора прошла 11 июня
Фото: telegram-канал "Прокуратура Свердловской области"
В Первоуральске продолжаются проверки
В Первоуральске продолжаются проверки
Фото: telegram-канал "Прокуратура Свердловской области"

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Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев направил сотрудников ведомства с проверкой в Первоуральск (Свердловская область) после жалоб местных жителей на огромные горы мусора и якобы бездействие мэра Игоря Кабца. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. «По поручению заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратура Свердловской области организовала проверку по сообщению СМИ о нарушениях при вывозе бытовых отходов на территории городского округа Первоуральск», — следует из сообщения. Прокуроры проверили работу регионального оператора, а также исполнение договора с подрядчиками. Работы продолжаются. «По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве. На ситуацию обратили внимание свердловский межрайонный природоохранный прокурор Павел Рябов и замминистра энергетики и ЖКХ региона Егор Свалов. Они провели оперативное совещание, в ходе которого указали регоператору на необходимость соблюдения законов, а также на уборку мусора в Первоуральске. Чтобы обратить внимание властей на неубранные свалки в Первоуральске, местные жители выставили таблички у проблемных мест с надписями: «Губернатор Куйвашев! Ваш мэр Кабец не работает. Мусор не вывозят!», «Дронов, убери, тут уже воняет», «Кабец — у тебя дома такой же срач?». Конфликт из-за скопления мусора на свалках города продолжается не первый год, а на проблему горожане жалуются и в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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