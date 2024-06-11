Певица Юлия Савичева восхитилась выступлением вокалисток из ХМАО. Ангелина Безрукова и Екатерина Бурцева спели дуэтом на телеканале «Звезда» в рамках одноименного конкурса.
«Это вообще возможно так петь? В первый раз видим, как девушка делает горловое пение в дуэте. Это высший пилотаж», — прокомментировала Савичева. Жюри также восхитились звуками животных, которые со сцены имитировали югорские певицы.
За финальное выступление вокалисткам поставили наивысшие оценки. «Нам было важно донести до Вселенной наше сообщение на благо человечества», — прокомментировали свое участие в проекте югорчанки.
Видео: телеканал «Звезда»
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