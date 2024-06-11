После рейдов по ресторанам из Челябинска выдворили трех мигрантов

В точках общепита Челябинска прошли массовые рейды по незаконным мигрантам. О том, что в Советском районе были задержаны три иностранца, URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка.
«Управлением по миграции проведены рейды в местах общественного питания Челябинска. В одном из кафе Советского района задержаны три мигранта. Судом принято решение о принудительном удалении их из страны», — сообщили URA.RU в ГУ МВД.
Во время облавы мигранты занимались ремонтом крыши без патента. Мужчинам вынесен запрет возвращаться в Россию сроком на пять лет. Работодателя также ждет наказание. Максимально штраф может составить 800 тысяч рублей за каждого нелегального мигранта либо его ждет закрытие компании на три месяца.
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