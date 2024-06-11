Концерты звезд и русские забавы: где в ХМАО отдохнуть на День России. Афиша

Жителей ХМАО в День России ждут концерты звезд и русские забавы
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Николай Расторгуев выступит с концертом в Сургуте на День России
Николай Расторгуев выступит с концертом в Сургуте на День России Фото:

На праздничный выходной в ХМАО подготовили культурно-развлекательную программу в честь Дня России. Югорчанам предлагают сходить на концерты звезд эстрады, вспомнить русские забавы и народные игры. О том, где развлечься в праздник, читайте в афише URA.RU.

Сразу два города в ХМАО отметят 12 июня не только День России, а и знаковые даты. Ханты-Мансийску исполняются 442 года, а Сургут празднует 430-летие. Экономическая столица округа с размахом отметит юбилей: жителей города ждут концерты групп «Любэ» и «Сябры». Попасть на выступления можно только по пригласительным билетам, для остальных будет организована прямая трансляция. А культурный центр «Порт» организует для сургутян ежегодный арт-фестиваль «Рыбное место», где выступит участник шоу «Голос» Ростислав Доронин и другие музыканты. Кроме того, в городском художественном музее открылись новые выставки.

В Ханты-Мансийск с концертом приедет мужской хор «Русский Формат». Коллектив известен как участник проекта «Песни» на ТНТ. Вход на Выступление состоится в КДЦ «Октябрь». Вход будет осуществляться по пригласительным билетам, их можно приобрести в кассе учреждения. А на сцене КТЦ «Югра-Классик» выступит «Хор Турецкого». Развлекательная программа также будет организована на трех городских площадках: в парке Лосева, на площади Свободы и в зоне отдыха на Анны Коньковой, 3.

Вартовчанам предлагают вспомнить игру в «гляделки» и другие русские забавы в городской библиотеке №1. Среди жителей Нижневартовска также выберут знатока народных пословиц. На городских спортплощадках можно будет поиграть в «классики», «резиночку» и «пионербол». А во дворце культуры «Октябрь» в честь дня России организуют концерт.

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На праздничный выходной в ХМАО подготовили культурно-развлекательную программу в честь Дня России. Югорчанам предлагают сходить на концерты звезд эстрады, вспомнить русские забавы и народные игры. О том, где развлечься в праздник, читайте в афише URA.RU. Сразу два города в ХМАО отметят 12 июня не только День России, а и знаковые даты. Ханты-Мансийску исполняются 442 года, а Сургут празднует 430-летие. Экономическая столица округа с размахом отметит юбилей: жителей города ждут концерты групп «Любэ» и «Сябры». Попасть на выступления можно только по пригласительным билетам, для остальных будет организована прямая трансляция. А культурный центр «Порт» организует для сургутян ежегодный арт-фестиваль «Рыбное место», где выступит участник шоу «Голос» Ростислав Доронин и другие музыканты. Кроме того, в городском художественном музее открылись новые выставки. В Ханты-Мансийск с концертом приедет мужской хор «Русский Формат». Коллектив известен как участник проекта «Песни» на ТНТ. Вход на Выступление состоится в КДЦ «Октябрь». Вход будет осуществляться по пригласительным билетам, их можно приобрести в кассе учреждения. А на сцене КТЦ «Югра-Классик» выступит «Хор Турецкого». Развлекательная программа также будет организована на трех городских площадках: в парке Лосева, на площади Свободы и в зоне отдыха на Анны Коньковой, 3. Вартовчанам предлагают вспомнить игру в «гляделки» и другие русские забавы в городской библиотеке №1. Среди жителей Нижневартовска также выберут знатока народных пословиц. На городских спортплощадках можно будет поиграть в «классики», «резиночку» и «пионербол». А во дворце культуры «Октябрь» в честь дня России организуют концерт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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