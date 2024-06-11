В России готовятся отметить Курбан-Байрам

Курбан-Байрам, важный мусульманский праздник жертвоприношения, в 2024 году будет отмечаться с 16 по 20 июня. По словам президента благотворительного фонда «Альтаф», правоверного мусульманина Германа Баруха, в честь Курбан-Байрама в некоторых странах объявляют нерабочие дни.
«Этот праздник имеет большое значение для каждого мусульманина. В странах, где проповедуют ислам, этот день является официальным выходным», — заявил Барух, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что в РФ только в некоторых регионах этот день объявляют нерабочим.
Традиции празднования Курбан-Байрама включают посещение родственников, чтение молитв и проповедей, угощение всех людей и дачу милостыни бедным. В России праздник широко отмечается. Например, в Казани утвержденный план празднования включает утренний намаз, чтение Корана, праздничную проповедь и гает-намаз. В Уфе можно даже заказать жертвоприношение онлайн.
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