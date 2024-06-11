Как челябинские застройщики будут компенсировать рост ставок по льготной ипотеке

12 июня 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Застройщики попытаются скомпенсировать рост банковских ставок с помощью различных скидок, рассрочек и отсрочки платежей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в июле будет отменена льготная ипотека на новостройки под 8% годовых, в связи с чем застройщики попытаются скомпенсировать рост банковских ставок с помощью различных скидок. Об этом сообщил URA.RU руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов. «Челябинские застройщики еще более активно будут привлекать клиентов скидками, в том числе и для компенсации высокой ипотечной ставки банков. Но главным инструментом привлечения станут рассрочки и отсрочки платежей до ввода объектов в эксплуатацию. Подобные программы уже сегодня есть в арсенале у многих застройщиков», — рассказал Найденов. В то же время президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова подчеркнула, что повышение ставок скомпенсируют субсидированные ставки по ипотеке, это скидки к ставке по определенным ЖК и банкам. Также эксперт подчеркнула, что будет популярна траншевая ипотека. Это новый механизм жилищного кредитования, где ипотека выдается частями. Его особенность в том, что проценты банк начисляет не на всю сумму сразу, а отдельно на каждую часть кредита — транш. Обычно делают два транша. Меньшую сумму выдают на время строительства, а остальную — за квартал до сдачи дома. То есть во время возведения дома стоимость ежемесячного платежа будет минимальной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в июле будет отменена льготная ипотека на новостройки под 8% годовых, в связи с чем застройщики попытаются скомпенсировать рост банковских ставок с помощью различных скидок. Об этом сообщил URA.RU руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов. «Челябинские застройщики еще более активно будут привлекать клиентов скидками, в том числе и для компенсации высокой ипотечной ставки банков. Но главным инструментом привлечения станут рассрочки и отсрочки платежей до ввода объектов в эксплуатацию. Подобные программы уже сегодня есть в арсенале у многих застройщиков», — рассказал Найденов. В то же время президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова подчеркнула, что повышение ставок скомпенсируют субсидированные ставки по ипотеке, это скидки к ставке по определенным ЖК и банкам. Также эксперт подчеркнула, что будет популярна траншевая ипотека. Это новый механизм жилищного кредитования, где ипотека выдается частями. Его особенность в том, что проценты банк начисляет не на всю сумму сразу, а отдельно на каждую часть кредита — транш. Обычно делают два транша. Меньшую сумму выдают на время строительства, а остальную — за квартал до сдачи дома. То есть во время возведения дома стоимость ежемесячного платежа будет минимальной.