Бастрыкин вступился за ребенка из ХМАО, на которого рухнул столб электропередачи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Следкома Бастрыкин потребовал у коллег отчет о ходе проверки инцидента с пострадавшим ребенком
Глава Следкома Бастрыкин потребовал у коллег отчет о ходе проверки инцидента с пострадавшим ребенком Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у коллег отчета о расследовании инцидента с четырехлетним ребенком, на которого в Советском районе ХМАО упал столб электропередачи. Об этом сообщили в telegram-канале Следкома.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мязину А.А. доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах», — написали в официальном канале СК России. Уголовное дело сотрудники Следкома Югры возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее URA.RU писало о том, что 9 июня в городском поселении Зеленоборск Советского района малыш играл на детской площадке, когда на него упал фрагмент столба электропередачи. Ребенка госпитализировали в Сургутскую окружную клиническую больницу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у коллег отчета о расследовании инцидента с четырехлетним ребенком, на которого в Советском районе ХМАО упал столб электропередачи. Об этом сообщили в telegram-канале Следкома. «Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мязину А.А. доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах», — написали в официальном канале СК России. Уголовное дело сотрудники Следкома Югры возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее URA.RU писало о том, что 9 июня в городском поселении Зеленоборск Советского района малыш играл на детской площадке, когда на него упал фрагмент столба электропередачи. Ребенка госпитализировали в Сургутскую окружную клиническую больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...