Бастрыкин вступился за ребенка из ХМАО, на которого рухнул столб электропередачи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у коллег отчета о расследовании инцидента с четырехлетним ребенком, на которого в Советском районе ХМАО упал столб электропередачи. Об этом сообщили в telegram-канале Следкома.
«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Мязину А.А. доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах», — написали в официальном канале СК России. Уголовное дело сотрудники Следкома Югры возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее URA.RU писало о том, что 9 июня в городском поселении Зеленоборск Советского района малыш играл на детской площадке, когда на него упал фрагмент столба электропередачи. Ребенка госпитализировали в Сургутскую окружную клиническую больницу.
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