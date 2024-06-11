Политика Власть Госдума освободила депутата Семигина от поста председателя комитета 11 июня 2024 в 19:31 Размер текста - 17 + Госдума освободила Геннадия Семигина от должности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Геннадий Семигин был освобожден от должности председателя комитета по делам национальностей. Такое решение было принято в Госдуме. «Госдума освободила депутата Геннадия Семигина от должности председателя комитета по делам национальностей», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что партией «Справедливая Россия — За правду» на этот пост была рекомендована Яна Лантратова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Депутат Геннадий Семигин был освобожден от должности председателя комитета по делам национальностей. Такое решение было принято в Госдуме. «Госдума освободила депутата Геннадия Семигина от должности председателя комитета по делам национальностей», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что партией «Справедливая Россия — За правду» на этот пост была рекомендована Яна Лантратова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям