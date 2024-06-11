Госдума освободила депутата Семигина от поста председателя комитета

Госдума освободила Геннадия Семигина от должности
Депутат Геннадий Семигин был освобожден от должности председателя комитета по делам национальностей. Такое решение было принято в Госдуме.
«Госдума освободила депутата Геннадия Семигина от должности председателя комитета по делам национальностей», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что партией «Справедливая Россия — За правду» на этот пост была рекомендована Яна Лантратова.
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