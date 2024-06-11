Госдума освободила депутата Семигина от поста председателя комитета

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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, госдума, государственная дума
Госдума освободила Геннадия Семигина от должности Фото:

Депутат Геннадий Семигин был освобожден от должности председателя комитета по делам национальностей. Такое решение было принято в Госдуме.

«Госдума освободила депутата Геннадия Семигина от должности председателя комитета по делам национальностей», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что партией «Справедливая Россия — За правду» на этот пост была рекомендована Яна Лантратова.

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Депутат Геннадий Семигин был освобожден от должности председателя комитета по делам национальностей. Такое решение было принято в Госдуме. «Госдума освободила депутата Геннадия Семигина от должности председателя комитета по делам национальностей», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что партией «Справедливая Россия — За правду» на этот пост была рекомендована Яна Лантратова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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