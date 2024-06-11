Над Каспийском пролетел беспилотник, пишет Baza
В Дагестане местные жители заметили беспилотный летательный аппарат. БПЛА летал над городом Каспийск.
«Жители Каспийска сообщают о беспилотнике, который летает над городом», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что жители видели БПЛА в различных частях города, и один из них даже сумел запечатлеть, как беспилотник выпустил парашют.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.
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