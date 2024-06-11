Baza: местные жители сообщили о беспилотнике над Дагестаном. Видео

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Над Каспийском пролетел беспилотник, пишет Baza
Над Каспийском пролетел беспилотник, пишет Baza Фото:

В Дагестане местные жители заметили беспилотный летательный аппарат. БПЛА летал над городом Каспийск.

«Жители Каспийска сообщают о беспилотнике, который летает над городом», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что жители видели БПЛА в различных частях города, и один из них даже сумел запечатлеть, как беспилотник выпустил парашют.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.

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В Дагестане местные жители заметили беспилотный летательный аппарат. БПЛА летал над городом Каспийск. «Жители Каспийска сообщают о беспилотнике, который летает над городом», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что жители видели БПЛА в различных частях города, и один из них даже сумел запечатлеть, как беспилотник выпустил парашют. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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