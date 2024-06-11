Вице-мэр Екатеринбурга отклонил предложение из Москвы

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Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург , галямов рустам
Рустам Галямов работает в должности с апреля 2021-го Фото:

Замглавы Екатеринбурга по транспорту и строительству Рустам Галямов отклонил поступившее ему предложение из Москвы. На это указывает комментарий мэра Алексея Орлова URA.RU.

«Никуда не уезжает. Его [за все время] много куда приглашали — и в регионы, и в центральные аппараты [различных ведомств], — но он никуда не собирается. У нас много задач в Екатеринбурге. Губернатор на прошлой неделе новые поставил», — сказал Орлов.

О том, что Галямов может перебраться в столицу, где уже работал в 2016—2021 годах, URA.RU сообщило накануне. Собеседники агентства в региональной власти делились, что Галямова позвали занять управленческую должность в структуре Минстроя РФ.

Коллеги с утра 11 июня не давали ему покоя — кто-то мучил вопросами, другие шутили над ним. Невольным свидетелем одной из таких «акций» — на полупубличном мероприятии был корреспондент URA.RU.

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Замглавы Екатеринбурга по транспорту и строительству Рустам Галямов отклонил поступившее ему предложение из Москвы. На это указывает комментарий мэра Алексея Орлова URA.RU. «Никуда не уезжает. Его [за все время] много куда приглашали — и в регионы, и в центральные аппараты [различных ведомств], — но он никуда не собирается. У нас много задач в Екатеринбурге. Губернатор на прошлой неделе новые поставил», — сказал Орлов. О том, что Галямов может перебраться в столицу, где уже работал в 2016—2021 годах, URA.RU сообщило накануне. Собеседники агентства в региональной власти делились, что Галямова позвали занять управленческую должность в структуре Минстроя РФ. Коллеги с утра 11 июня не давали ему покоя — кто-то мучил вопросами, другие шутили над ним. Невольным свидетелем одной из таких «акций» — на полупубличном мероприятии был корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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