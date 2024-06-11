Вице-мэр Екатеринбурга отклонил предложение из Москвы

Замглавы Екатеринбурга по транспорту и строительству Рустам Галямов отклонил поступившее ему предложение из Москвы. На это указывает комментарий мэра Алексея Орлова URA.RU.
«Никуда не уезжает. Его [за все время] много куда приглашали — и в регионы, и в центральные аппараты [различных ведомств], — но он никуда не собирается. У нас много задач в Екатеринбурге. Губернатор на прошлой неделе новые поставил», — сказал Орлов.
О том, что Галямов может перебраться в столицу, где уже работал в 2016—2021 годах, URA.RU сообщило накануне. Собеседники агентства в региональной власти делились, что Галямова позвали занять управленческую должность в структуре Минстроя РФ.
Коллеги с утра 11 июня не давали ему покоя — кто-то мучил вопросами, другие шутили над ним. Невольным свидетелем одной из таких «акций» — на полупубличном мероприятии был корреспондент URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!