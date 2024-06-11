Челябинские подростки на мопеде попали под колеса иномарки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчиков 14 лет госпитализировали
Мальчиков 14 лет госпитализировали Фото:

В Пласте Челябинской области 11 июня двое 14-летних подростка на мопеде попали под колеса иномарки. Юношей госпитализировали, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по региону.

«Несовершеннолетний водитель без прав на мопеде вместе с пассажиром не уступил дорогу Kia, пользующемуся преимуществом проезда. В результате подростки были госпитализированы», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Юноши передвигались в мотошлемах без защитной экипировки. Обстоятельства устанавливаются.

Мопедом управлял мальчик без водительских прав
Мопедом управлял мальчик без водительских прав
Фото:

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В Пласте Челябинской области 11 июня двое 14-летних подростка на мопеде попали под колеса иномарки. Юношей госпитализировали, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по региону. «Несовершеннолетний водитель без прав на мопеде вместе с пассажиром не уступил дорогу Kia, пользующемуся преимуществом проезда. В результате подростки были госпитализированы», — сообщили URA.RU в ведомстве. Юноши передвигались в мотошлемах без защитной экипировки. Обстоятельства устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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