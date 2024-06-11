Мальчиков 14 лет госпитализировали
В Пласте Челябинской области 11 июня двое 14-летних подростка на мопеде попали под колеса иномарки. Юношей госпитализировали, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по региону.
«Несовершеннолетний водитель без прав на мопеде вместе с пассажиром не уступил дорогу Kia, пользующемуся преимуществом проезда. В результате подростки были госпитализированы», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Юноши передвигались в мотошлемах без защитной экипировки. Обстоятельства устанавливаются.
Мопедом управлял мальчик без водительских прав
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