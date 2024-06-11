Путин встретится с Эрдоганом в июле. Видео

11 июня 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Путин выразил надежду встретиться с Эрдоганом Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшее время встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом он сообщил главе турецкого МИД Фидану Хакану, с которым провел встречу. «Попрошу вас передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что вот в ближайшее время… у нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», — заявил Путин. Видео со встречи опубликовал в своем telegram-канале журналист Павел Зарубин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшее время встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом он сообщил главе турецкого МИД Фидану Хакану, с которым провел встречу. «Попрошу вас передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что вот в ближайшее время… у нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», — заявил Путин. Видео со встречи опубликовал в своем telegram-канале журналист Павел Зарубин.