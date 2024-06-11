Путин встретится с Эрдоганом в июле. Видео

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Путин выразил надежду встретиться с Эрдоганом Фото:

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшее время встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом он сообщил главе турецкого МИД Фидану Хакану, с которым провел встречу.

«Попрошу вас передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что вот в ближайшее время… у нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», — заявил Путин. Видео со встречи опубликовал в своем telegram-канале журналист Павел Зарубин.

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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшее время встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом он сообщил главе турецкого МИД Фидану Хакану, с которым провел встречу. «Попрошу вас передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что вот в ближайшее время… у нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», — заявил Путин. Видео со встречи опубликовал в своем telegram-канале журналист Павел Зарубин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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