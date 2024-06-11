В Екатеринбурге скончался экс-глава крупного завода

Умер бывший гендиректор Верх-Исетского завода Подковыркин

11 июня 2024 в 23:21 Размер текста - 17 +

Михаил Подковыркин руководил предприятием в начале «нулевых» Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на 72 году жизни умер бывший гендиректор Верх-Исетского металлургического завода Михаил Подковыркин. Об этом в своем telegram-канале сообщил замгубернатора Дмитрий Ионин. «Печальная новость. Скончался Михаил Подковыркин. Многолетний директор и председатель совета директоров завода ВИЗ», — рассказал чиновник. По его словам, прощание с Подковыркиным пройдет 13 июня. Церемонию проведут в Храме во имя святого преподобного Серафима Саровского, похоронят Подковыркина на Широкореченском кладбище. Гендиректором Верх-Исетского металлургического завода он был в 1999—2007 годах. Подковыркин также известен по общественно-научной деятельности: руководил целевым капиталом «Физтех», состоял в попечительском совете Физико-технологического института Уpальского федерального университета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на 72 году жизни умер бывший гендиректор Верх-Исетского металлургического завода Михаил Подковыркин. Об этом в своем telegram-канале сообщил замгубернатора Дмитрий Ионин. «Печальная новость. Скончался Михаил Подковыркин. Многолетний директор и председатель совета директоров завода ВИЗ», — рассказал чиновник. По его словам, прощание с Подковыркиным пройдет 13 июня. Церемонию проведут в Храме во имя святого преподобного Серафима Саровского, похоронят Подковыркина на Широкореченском кладбище. Гендиректором Верх-Исетского металлургического завода он был в 1999—2007 годах. Подковыркин также известен по общественно-научной деятельности: руководил целевым капиталом «Физтех», состоял в попечительском совете Физико-технологического института Уpальского федерального университета.