В Екатеринбурге скончался экс-глава крупного завода

В Екатеринбурге на 72 году жизни умер бывший гендиректор Верх-Исетского металлургического завода Михаил Подковыркин. Об этом в своем telegram-канале сообщил замгубернатора Дмитрий Ионин.
«Печальная новость. Скончался Михаил Подковыркин. Многолетний директор и председатель совета директоров завода ВИЗ», — рассказал чиновник. По его словам, прощание с Подковыркиным пройдет 13 июня. Церемонию проведут в Храме во имя святого преподобного Серафима Саровского, похоронят Подковыркина на Широкореченском кладбище.
Гендиректором Верх-Исетского металлургического завода он был в 1999—2007 годах. Подковыркин также известен по общественно-научной деятельности: руководил целевым капиталом «Физтех», состоял в попечительском совете Физико-технологического института Уpальского федерального университета.
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