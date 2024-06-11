11 июня 2024

В Екатеринбурге скончался экс-глава крупного завода

Умер бывший гендиректор Верх-Исетского завода Подковыркин
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Пресс-тур по плотинам на реке Исеть. Екатеринбург , верх исетский металлургический завод
Михаил Подковыркин руководил предприятием в начале «нулевых» Фото:

В Екатеринбурге на 72 году жизни умер бывший гендиректор Верх-Исетского металлургического завода Михаил Подковыркин. Об этом в своем telegram-канале сообщил замгубернатора Дмитрий Ионин.

«Печальная новость. Скончался Михаил Подковыркин. Многолетний директор и председатель совета директоров завода ВИЗ», — рассказал чиновник. По его словам, прощание с Подковыркиным пройдет 13 июня. Церемонию проведут в Храме во имя святого преподобного Серафима Саровского, похоронят Подковыркина на Широкореченском кладбище.

Гендиректором Верх-Исетского металлургического завода он был в 1999—2007 годах. Подковыркин также известен по общественно-научной деятельности: руководил целевым капиталом «Физтех», состоял в попечительском совете Физико-технологического института Уpальского федерального университета.

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В Екатеринбурге на 72 году жизни умер бывший гендиректор Верх-Исетского металлургического завода Михаил Подковыркин. Об этом в своем telegram-канале сообщил замгубернатора Дмитрий Ионин. «Печальная новость. Скончался Михаил Подковыркин. Многолетний директор и председатель совета директоров завода ВИЗ», — рассказал чиновник. По его словам, прощание с Подковыркиным пройдет 13 июня. Церемонию проведут в Храме во имя святого преподобного Серафима Саровского, похоронят Подковыркина на Широкореченском кладбище. Гендиректором Верх-Исетского металлургического завода он был в 1999—2007 годах. Подковыркин также известен по общественно-научной деятельности: руководил целевым капиталом «Физтех», состоял в попечительском совете Физико-технологического института Уpальского федерального университета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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