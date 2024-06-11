На Украине признали, что теряют миллионы долларов от нелегального экспорта зерна

Украина теряет значительные суммы в виде налогов из-за нелегального экспорта зерновых. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора страны Дмитрий Вербицкий.
«Действительно, мы сталкиваемся с серьезной проблемой, поскольку значительная часть зерна уходит за границу нелегально. В результате не происходит возврат валютной выручки и не уплачиваются налоги, что приводит к потерям миллиардов гривен для страны», — цитирует Вербицкого ТСН.
Заместитель генпрокурора также отметил, что недавно удалось предотвратить незаконный вывоз более 40 контейнеров сельскохозяйственной продукции, приобретенной за наличные. Одно из предприятий избежало уплаты налогов на сумму 32 миллиона гривен.
Прокурор Максим Олефир подтвердил, что подобные случаи носят систематический характер, и зерно вывозится из страны различными путями без уплаты положенных налогов. Согласно данным Министерства экономики Украины, две пятых всего экспортируемого зерна отправляются за рубеж в обход налоговых обязательств. Предварительная оценка ущерба от неуплаты налога на прибыль от экспорта зерна в 2022 году превышает 14 миллионов долларов.
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