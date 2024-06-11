Путин утвердил новый состав комиссии по ВТС

В новый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами вошли министр обороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента Алексей Дюмин и министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Это следует из указа на портале правовой информации.
«В составе комиссии: включить следующих лиц: Алиханов А.А. — министр промышленности и торговли; Белоусов А.Р. — министр обороны РФ; Дюмин А.Г. — помощник президента РФ», — следует из документа. Указ подписал президент РФ. Также Алиханов, Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ.
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