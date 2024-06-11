11 июня 2024

Путин утвердил новый состав комиссии по ВТС

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин подписал указ с новым составом комиссии по ВТС
Путин подписал указ с новым составом комиссии по ВТС Фото:

В новый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами вошли министр обороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента Алексей Дюмин и министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Это следует из указа на портале правовой информации. 

«В составе комиссии: включить следующих лиц: Алиханов А.А. — министр промышленности и торговли; Белоусов А.Р. — министр обороны РФ; Дюмин А.Г. — помощник президента РФ», — следует из документа. Указ подписал президент РФ. Также Алиханов, Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ.

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В новый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами вошли министр обороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента Алексей Дюмин и министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Это следует из указа на портале правовой информации.  «В составе комиссии: включить следующих лиц: Алиханов А.А. — министр промышленности и торговли; Белоусов А.Р. — министр обороны РФ; Дюмин А.Г. — помощник президента РФ», — следует из документа. Указ подписал президент РФ. Также Алиханов, Белоусов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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