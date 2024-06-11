Адвокат объяснил, почему могут прекратить дело против генерала Попова

12 июня 2024 в 04:35 Размер текста - 17 +

Дело Попова могут закрыть из-за его желания уйти на СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное преследование в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова может быть прекращено. Для этого он может вернуться на СВО и отличиться там, получив государственную награду. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский. «Статья Попову не препятствует его отправке на спецоперацию. Предварительное расследование в отношении такого лица приостанавливается на основании ходатайства командира воинской части. В соответствии со ст. 78.1 ч. 1 УК РФ дело прекращается, если обвиняемый получает госнаграду», — отмечает Аграновский. Попова подозревают в хищении более 130 млн рублей. По версии следствия, он украл изделия из металла для строительства линии обороны на фронте. Сейчас генерал находится под арестом и ему грозит до 10 лет лишения свободы, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное преследование в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова может быть прекращено. Для этого он может вернуться на СВО и отличиться там, получив государственную награду. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский. «Статья Попову не препятствует его отправке на спецоперацию. Предварительное расследование в отношении такого лица приостанавливается на основании ходатайства командира воинской части. В соответствии со ст. 78.1 ч. 1 УК РФ дело прекращается, если обвиняемый получает госнаграду», — отмечает Аграновский. Попова подозревают в хищении более 130 млн рублей. По версии следствия, он украл изделия из металла для строительства линии обороны на фронте. Сейчас генерал находится под арестом и ему грозит до 10 лет лишения свободы, пишет «Национальная служба новостей».