11 июня 2024

Адвокат объяснил, почему могут прекратить дело против генерала Попова

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд о национализации холдинга «Макфа». Челябинск, уголовное дело макфа, тома уголовного дела
Дело Попова могут закрыть из-за его желания уйти на СВО Фото:

Уголовное преследование в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова может быть прекращено. Для этого он может вернуться на СВО и отличиться там, получив государственную награду. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский.

«Статья Попову не препятствует его отправке на спецоперацию. Предварительное расследование в отношении такого лица приостанавливается на основании ходатайства командира воинской части. В соответствии со ст. 78.1 ч. 1 УК РФ дело прекращается, если обвиняемый получает госнаграду», — отмечает Аграновский.

Попова подозревают в хищении более 130 млн рублей. По версии следствия, он украл изделия из металла для строительства линии обороны на фронте. Сейчас генерал находится под арестом и ему грозит до 10 лет лишения свободы, пишет «Национальная служба новостей».

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Уголовное преследование в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова может быть прекращено. Для этого он может вернуться на СВО и отличиться там, получив государственную награду. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский. «Статья Попову не препятствует его отправке на спецоперацию. Предварительное расследование в отношении такого лица приостанавливается на основании ходатайства командира воинской части. В соответствии со ст. 78.1 ч. 1 УК РФ дело прекращается, если обвиняемый получает госнаграду», — отмечает Аграновский. Попова подозревают в хищении более 130 млн рублей. По версии следствия, он украл изделия из металла для строительства линии обороны на фронте. Сейчас генерал находится под арестом и ему грозит до 10 лет лишения свободы, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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