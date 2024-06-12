Второго фигуранта дела генерала Попова обвинили в мошенничестве

Второго фигуранта уголовного дела против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова обвинили в мошенничестве и превышении полномочий. Об этом сообщили в 235 гарнизонном военном суде Москвы.
«Апелляционная жалоба на арест Моисеева С. В. в суд не поступала. Ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — пишет ТАСС, ссылаясь на представителя суда. Попов, который также арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве, не стал обжаловать решение суда о заключении под стражу.
Согласно материалам следствия, Иван Попов, экс-командующий 58-й армией, действовал в составе организованной группы. Туда входили генерал-лейтенант Олег Цоков, погибший летом 2023 года в ходе специальной военной операции и посмертно награжденный званием Героя России и Моисеев. Попову инкриминируют причастность к хищению более 1 700 тонн металлопроката, предназначенного для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Общая стоимость украденных материалов превышает 130 миллионов рублей. Попов отрицает все предъявленные ему обвинения.
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