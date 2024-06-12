Япония хочет ввести санкции против Китая из-за поставок в Россию

Власти Японии планирую расширить санкционный список и включить туда компании из третьих стран за поставки в РФ нитроцеллюлозы. По данным одного из местных телеканалов, под ограничения попадут фирмы из Китая.
«Правительство Японии готовит список иностранных компаний, включая китайские, в отношении которых будут введены экспортные ограничения. Речь идет, в частности, о поставках нитроцеллюлозы в Россию», — передает телеканал NHK.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида обнародует список во время предстоящего саммита G7, который состоится с 13 по 15 июня в Италии. В случае введения последних ограничений это станет первым случаем в истории, когда из-за конфликта на Украине Япония введет санкции в отношении компаний из КНР, уточняет издание.
Страны G7 планируют создать фонд поддержки Украины, который будет финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов. Инициатива предусматривает создание фонда при Всемирном банке, куда США, Великобритания, Япония и другие участники начнут вносить взносы в форме займов, а прибыль от замороженных активов РФ будет использована для их погашения. Фонд будет оказывать помощь Украине в виде пожертвований, что освободит страну от необходимости возвращать эти средства.
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