G7 создаст фонд для Украины, финансируемый за счет российских активов

Страны G7 планируют создать фонд поддержки Украины, который будет финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщило агентство Nikkei Asia.
«Чтобы расширить поддержку Украины <...> и обеспечить финансовые ресурсы для восстановления, страны принимают меры по использованию российских активов, замороженных из-за санкций», — говорится в материале. Инициатива предусматривает создание фонда при Всемирном банке, куда США, Великобритания, Япония и другие участники начнут вносить взносы в форме займов, а прибыль от замороженных активов будет использована для их погашения.
Фонд будет оказывать помощь Украине в виде пожертвований, что освободит страну от необходимости возвращать эти средства. Ожидается, что окончательное соглашение о создании фонда будет достигнуто на предстоящем саммите G7 в Италии на этой неделе.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что перед западными странами стоит необходимость использования замороженных активов России. Британское правительство поддерживает передачу Киеву замороженных российских активов. ЕК предоставит Украине в июле первые 1,5 млрд евро доходов от активов России, передает RT.
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