11 июня 2024

РПН добрался еще до четырех поставщиков «Жизньмарта» в Екатеринбурге — закрыли всех

Роспотребнадзор закрыл еще четырех поставщиков «Жизньмарта» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Поставщиков закрыли на 15-30 суток
Поставщиков закрыли на 15-30 суток Фото:
новость из сюжета
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В Екатеринбурге суды приостановили работу четырех поставщиков «Жизньмарта» после массового отравления на основании материалов Роспотребнадзора. Производства закрыли на 15-30 суток, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Деятельность еще четырех поставщиков сети „Жизньмарт“ приостановлена судами по материалам Управления Роспотребнадзора по Свердловской области: ИП Нигаматуллина Д.Э. — на 30 суток, ИП Курумбаева К.В. –на 30 суток, ИП Поморцев П.А. — на 30 суток ИП, Орлова О.С. — на 15 суток», — следует из сообщения. Выпуск продукции также приостановлен.

РПН отмечает, что в судах рассмотрения ожидает еще два материала по данному делу. Специалисты продолжают проверки в отношении 26 магазинов сети, 23 фабрик и двух распределительных центров.

Об отравлении стало известно 22 мая. Вирусы, по данным Роспотребнадзора, были выявлены у 18 человек. Владелец сети Иван Зайченко пообещал пострадавшим покупателям выплатить по миллиону рублей. Правда, потом заявил, что анонс был ошибкой: якобы многие решили заразиться специально, чтобы получить выплаты. По последним данным, РПН закрыл 14 предприятий на 15-90 суток, проверки продолжаются, а Зайченко ищет новых поставщиков. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге суды приостановили работу четырех поставщиков «Жизньмарта» после массового отравления на основании материалов Роспотребнадзора. Производства закрыли на 15-30 суток, рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Деятельность еще четырех поставщиков сети „Жизньмарт“ приостановлена судами по материалам Управления Роспотребнадзора по Свердловской области: ИП Нигаматуллина Д.Э. — на 30 суток, ИП Курумбаева К.В. –на 30 суток, ИП Поморцев П.А. — на 30 суток ИП, Орлова О.С. — на 15 суток», — следует из сообщения. Выпуск продукции также приостановлен. РПН отмечает, что в судах рассмотрения ожидает еще два материала по данному делу. Специалисты продолжают проверки в отношении 26 магазинов сети, 23 фабрик и двух распределительных центров. Об отравлении стало известно 22 мая. Вирусы, по данным Роспотребнадзора, были выявлены у 18 человек. Владелец сети Иван Зайченко пообещал пострадавшим покупателям выплатить по миллиону рублей. Правда, потом заявил, что анонс был ошибкой: якобы многие решили заразиться специально, чтобы получить выплаты. По последним данным, РПН закрыл 14 предприятий на 15-90 суток, проверки продолжаются, а Зайченко ищет новых поставщиков. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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