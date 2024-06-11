Режиссер из ХМАО снимет фильм про Сургут в честь юбилея города

Режиссер из ХМАО Антон Хралович снимет фильм про Сургут в честь 430-летия города. Премьеру киноленты под названием «Сургут, я здесь…» покажут на городских площадках. Проект помогут реализовать спонсоры с краудфандинга.
«В этом году нашему городу Сургуту исполняется 430 лет. В честь этого праздника есть предложение сделать подарок городу в виде фильма. Фильм про людей, про жителей разного возраста. Где работают, как отдыхают, чем занимаются, где гуляют и, конечно, что в городе хотелось бы изменить. За что мы его любим или не любим», — говорится в описании проекта на краудфандинговой платформе.
Режиссер планирует собрать на съемки 200 тысяч рублей. В беседе с URA.RU Хралович рассказал, что краудфандинг — это не единственный финансовый источник для проекта. «Краудфандинг выбрал, чтобы взять ответственность на себя. К тому же, в Югре объявлен год сплоченности. Кроме того, есть еще и другие партнеры», — объяснил агентству режиссер.
Сургутяне смогут увидеть премьеру на онлайн-платформах и городских площадках. «9 августа будет закрытый показ в кинотеатре. Также планируется премьера на городских площадках и онлайн-показы», — добавил Хралович.
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