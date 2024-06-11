11 июня 2024

Режиссер из ХМАО снимет фильм про Сургут в честь юбилея города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьера фильма про Сургут планируется в начале августа
Премьера фильма про Сургут планируется в начале августа Фото:

Режиссер из ХМАО Антон Хралович снимет фильм про Сургут в честь 430-летия города. Премьеру киноленты под названием «Сургут, я здесь…» покажут на городских площадках. Проект помогут реализовать спонсоры с краудфандинга.

«В этом году нашему городу Сургуту исполняется 430 лет. В честь этого праздника есть предложение сделать подарок городу в виде фильма. Фильм про людей, про жителей разного возраста. Где работают, как отдыхают, чем занимаются, где гуляют и, конечно, что в городе хотелось бы изменить. За что мы его любим или не любим», — говорится в описании проекта на краудфандинговой платформе.

Режиссер планирует собрать на съемки 200 тысяч рублей. В беседе с URA.RU Хралович рассказал, что краудфандинг — это не единственный финансовый источник для проекта. «Краудфандинг выбрал, чтобы взять ответственность на себя. К тому же, в Югре объявлен год сплоченности. Кроме того, есть еще и другие партнеры», — объяснил агентству режиссер.

Сургутяне смогут увидеть премьеру на онлайн-платформах и городских площадках. «9 августа будет закрытый показ в кинотеатре. Также планируется премьера на городских площадках и онлайн-показы», — добавил Хралович.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Режиссер из ХМАО Антон Хралович снимет фильм про Сургут в честь 430-летия города. Премьеру киноленты под названием «Сургут, я здесь…» покажут на городских площадках. Проект помогут реализовать спонсоры с краудфандинга. «В этом году нашему городу Сургуту исполняется 430 лет. В честь этого праздника есть предложение сделать подарок городу в виде фильма. Фильм про людей, про жителей разного возраста. Где работают, как отдыхают, чем занимаются, где гуляют и, конечно, что в городе хотелось бы изменить. За что мы его любим или не любим», — говорится в описании проекта на краудфандинговой платформе. Режиссер планирует собрать на съемки 200 тысяч рублей. В беседе с URA.RU Хралович рассказал, что краудфандинг — это не единственный финансовый источник для проекта. «Краудфандинг выбрал, чтобы взять ответственность на себя. К тому же, в Югре объявлен год сплоченности. Кроме того, есть еще и другие партнеры», — объяснил агентству режиссер. Сургутяне смогут увидеть премьеру на онлайн-платформах и городских площадках. «9 августа будет закрытый показ в кинотеатре. Также планируется премьера на городских площадках и онлайн-показы», — добавил Хралович.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...