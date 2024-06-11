Курганцы на ночь останутся без воды

12 июня 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Воду отключат для ликвидации аварии на Арбинских очистных сооружениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана на ночь останутся без воды для ликвидации аварии на Арбинских очистных сооружениях. Об этом сообщил генеральный директор «Водного Союза» Владимир Овсянников. «Давление в сети будет понижено весь день. В ночь с 00:00 до утра 13 июня вновь планируется отключение воды для продолжения работ», — приводят слова Овсянникова в telegram-канале мэрии Кургана. Как отмечает гендиректор, сложность в проведении восстановительных работ состоит в том, что участок, где возник порыв, находится в заболоченной местности, куда не пройти технике. На данный момент продолжается отсыпка дороги к месту аварии, чтобы бригада смогла подъехать с необходимым оборудованием. Курганцам следует сделать запас воды для питьевых и бытовых нужд. Сообщалось, что на сетях водоснабжения, идущих от Арбинки, произошла авария. Воду отключали с полуночи и до утра 12 июня. Работы будут вестись непрерывно до полного восстановления холодного водоснабжения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кургана на ночь останутся без воды для ликвидации аварии на Арбинских очистных сооружениях. Об этом сообщил генеральный директор «Водного Союза» Владимир Овсянников. «Давление в сети будет понижено весь день. В ночь с 00:00 до утра 13 июня вновь планируется отключение воды для продолжения работ», — приводят слова Овсянникова в telegram-канале мэрии Кургана. Как отмечает гендиректор, сложность в проведении восстановительных работ состоит в том, что участок, где возник порыв, находится в заболоченной местности, куда не пройти технике. На данный момент продолжается отсыпка дороги к месту аварии, чтобы бригада смогла подъехать с необходимым оборудованием. Курганцам следует сделать запас воды для питьевых и бытовых нужд. Сообщалось, что на сетях водоснабжения, идущих от Арбинки, произошла авария. Воду отключали с полуночи и до утра 12 июня. Работы будут вестись непрерывно до полного восстановления холодного водоснабжения.