11 июня 2024

Курганцы на ночь останутся без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, кран, нет воды, отключение воды, водопроводный кран
Воду отключат для ликвидации аварии на Арбинских очистных сооружениях Фото:

Жители Кургана на ночь останутся без воды для ликвидации аварии на Арбинских очистных сооружениях. Об этом сообщил генеральный директор «Водного Союза» Владимир Овсянников.

«Давление в сети будет понижено весь день. В ночь с 00:00 до утра 13 июня вновь планируется отключение воды для продолжения работ», — приводят слова Овсянникова в telegram-канале мэрии Кургана.

Как отмечает гендиректор, сложность в проведении восстановительных работ состоит в том, что участок, где возник порыв, находится в заболоченной местности, куда не пройти технике. На данный момент продолжается отсыпка дороги к месту аварии, чтобы бригада смогла подъехать с необходимым оборудованием. Курганцам следует сделать запас воды для питьевых и бытовых нужд.

Сообщалось, что на сетях водоснабжения, идущих от Арбинки, произошла авария. Воду отключали с полуночи и до утра 12 июня. Работы будут вестись непрерывно до полного восстановления холодного водоснабжения.

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Жители Кургана на ночь останутся без воды для ликвидации аварии на Арбинских очистных сооружениях. Об этом сообщил генеральный директор «Водного Союза» Владимир Овсянников. «Давление в сети будет понижено весь день. В ночь с 00:00 до утра 13 июня вновь планируется отключение воды для продолжения работ», — приводят слова Овсянникова в telegram-канале мэрии Кургана. Как отмечает гендиректор, сложность в проведении восстановительных работ состоит в том, что участок, где возник порыв, находится в заболоченной местности, куда не пройти технике. На данный момент продолжается отсыпка дороги к месту аварии, чтобы бригада смогла подъехать с необходимым оборудованием. Курганцам следует сделать запас воды для питьевых и бытовых нужд. Сообщалось, что на сетях водоснабжения, идущих от Арбинки, произошла авария. Воду отключали с полуночи и до утра 12 июня. Работы будут вестись непрерывно до полного восстановления холодного водоснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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