11 июня 2024

В Перми увековечили имена композитора Крылатова и баскетболиста Белова. Фото

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В День города увековечили имя композитора Крылатова и баскетболиста Белова. Пермь
Торжественное открытие плит прошло в День города Перми Фото:

В Перми в День города прошла торжественная церемония открытия плит на Аллее Доблести и Славы. Были увековечены имена композитора Евгения Крылатова и легендарного баскетболиста и российского тренера Сергея Белова. Об этом рассказывает корреспондент URA.RU.

«День города начался с церемонии открытия плит. На Аллее Славы увековечили имена композитора Крылатова и баскетболиста Белова», — передает корреспондент.

Также были открыты плиты первооткрывателя нефти и калийных руд на Западном Урале Павла Преображенского, директора Мотовилихинских заводов, почетного гражданина Перми Виктора Лебедева. Было увековечено имя и писателя-фронтовика Виктора Астафьева.

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В Перми в День города прошла торжественная церемония открытия плит на Аллее Доблести и Славы. Были увековечены имена композитора Евгения Крылатова и легендарного баскетболиста и российского тренера Сергея Белова. Об этом рассказывает корреспондент URA.RU. «День города начался с церемонии открытия плит. На Аллее Славы увековечили имена композитора Крылатова и баскетболиста Белова», — передает корреспондент. Также были открыты плиты первооткрывателя нефти и калийных руд на Западном Урале Павла Преображенского, директора Мотовилихинских заводов, почетного гражданина Перми Виктора Лебедева. Было увековечено имя и писателя-фронтовика Виктора Астафьева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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