В Перми в День города прошла торжественная церемония открытия плит на Аллее Доблести и Славы. Были увековечены имена композитора Евгения Крылатова и легендарного баскетболиста и российского тренера Сергея Белова. Об этом рассказывает корреспондент URA.RU.
«День города начался с церемонии открытия плит. На Аллее Славы увековечили имена композитора Крылатова и баскетболиста Белова», — передает корреспондент.
Также были открыты плиты первооткрывателя нефти и калийных руд на Западном Урале Павла Преображенского, директора Мотовилихинских заводов, почетного гражданина Перми Виктора Лебедева. Было увековечено имя и писателя-фронтовика Виктора Астафьева.
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В Перми в День города прошла торжественная церемония открытия плит на Аллее Доблести и Славы. Были увековечены имена композитора Евгения Крылатова и легендарного баскетболиста и российского тренера Сергея Белова. Об этом рассказывает корреспондент URA.RU. «День города начался с церемонии открытия плит. На Аллее Славы увековечили имена композитора Крылатова и баскетболиста Белова», — передает корреспондент. Также были открыты плиты первооткрывателя нефти и калийных руд на Западном Урале Павла Преображенского, директора Мотовилихинских заводов, почетного гражданина Перми Виктора Лебедева. Было увековечено имя и писателя-фронтовика Виктора Астафьева.