В Перми увековечили имена композитора Крылатова и баскетболиста Белова. Фото

12 июня 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Торжественное открытие плит прошло в День города Перми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми в День города прошла торжественная церемония открытия плит на Аллее Доблести и Славы. Были увековечены имена композитора Евгения Крылатова и легендарного баскетболиста и российского тренера Сергея Белова. Об этом рассказывает корреспондент URA.RU. «День города начался с церемонии открытия плит. На Аллее Славы увековечили имена композитора Крылатова и баскетболиста Белова», — передает корреспондент. Также были открыты плиты первооткрывателя нефти и калийных руд на Западном Урале Павла Преображенского, директора Мотовилихинских заводов, почетного гражданина Перми Виктора Лебедева. Было увековечено имя и писателя-фронтовика Виктора Астафьева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми в День города прошла торжественная церемония открытия плит на Аллее Доблести и Славы. Были увековечены имена композитора Евгения Крылатова и легендарного баскетболиста и российского тренера Сергея Белова. Об этом рассказывает корреспондент URA.RU. «День города начался с церемонии открытия плит. На Аллее Славы увековечили имена композитора Крылатова и баскетболиста Белова», — передает корреспондент. Также были открыты плиты первооткрывателя нефти и калийных руд на Западном Урале Павла Преображенского, директора Мотовилихинских заводов, почетного гражданина Перми Виктора Лебедева. Было увековечено имя и писателя-фронтовика Виктора Астафьева.