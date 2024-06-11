ДТП с "Газелью" произошло 12 июня (архивное фото)
В Кургане в ДТП с грузовиком у «Газели» вырвало дверь. Об этом сообщили очевидцы.
«Омская, 72. „Газель“ ехала прямо, а грузовик начал разворачиваться с обочины. Водитель грузового транспорта уверял, что его заметили и пропустили», — сообщили в группе «
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Кургану. После получения ответа новость будет дополнена.
ДТП произошло на улице Омской
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