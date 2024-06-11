11 июня 2024

В Кургане у «Газели» вырвало двери в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с "Газелью" произошло 12 июня (архивное фото)
ДТП с "Газелью" произошло 12 июня (архивное фото) Фото:

В Кургане в ДТП с грузовиком у «Газели» вырвало дверь. Об этом сообщили очевидцы. 

«Омская, 72. „Газель“ ехала прямо, а грузовик начал разворачиваться с обочины. Водитель грузового транспорта уверял, что его заметили и пропустили», — сообщили в группе «АВАРКОМКУРГАН» в соцсети «ВКонтакте». На фото, опубликованном в посте, видно, как двери «Газели» вырвало от столкновения.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Кургану. После получения ответа новость будет дополнена.

ДТП произошло на улице Омской
ДТП произошло на улице Омской
Фото:

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В Кургане в ДТП с грузовиком у «Газели» вырвало дверь. Об этом сообщили очевидцы.  «Омская, 72. „Газель“ ехала прямо, а грузовик начал разворачиваться с обочины. Водитель грузового транспорта уверял, что его заметили и пропустили», — сообщили в группе «АВАРКОМКУРГАН» в соцсети «ВКонтакте». На фото, опубликованном в посте, видно, как двери «Газели» вырвало от столкновения. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Кургану. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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