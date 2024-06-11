На трассе между Екатеринбургом и Пермью скопилась огромная пробка

Движение встало с 319 по 322 километры
На Пермском тракте с 319 по 322 километр образовался затор из-за дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 с 319 по 322 километр затруднено движение в направлении Перми в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ», — следует из сообщения.
Автомобилистов призвали заранее планировать маршрут. Объехать пробку можно через Первоуральск — поселок Билимбай — село Первомайское — со съездом на 326 километр и возвращением на 289 километр трассы.
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