Разработчики «Смуты» исправили недочеты игры глобальным обновлением

12 июня 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Разработчики «Смуты» выпустили патч 1.07, исправляющий недочеты игры Фото: Роман Наумов © URA.RU Разработчики отечественной компьютерной игры «Смута» в День России выпустили глобальное обновление, которое исправило множество недочетов и добавило новые возможности. В честь праздника на игру также действует скидка. Об этом разработчики рассказали в своей официальной группе «ВКонтакте». «Смута» разработана российской компанией Cyberia Nova Фото: пресс-служба Cyberia Nova «Бояре, когда вся страна празднует День России, мы объявляем скидку на игру „Смута“ с 12 июня по 19 июня (включительно). Цена игры снижена до 1612 рублей. <…> Кроме того, мы хотим объявить о выходе нового патча к игре „ Смута “», — написали разработчики в своей группе в соцсети «ВКонтакте». После выхода игры игроки положительно отмечали визуальную составляющую «Смуты» Фото: пресс-служба Cyberia Nova Разработчики акцентируют внимание на улучшении боевой системы в игре и исправлении механики стелса. В первом случае поправили недочет, когда нельзя было войти в блок после начала атаки противника. Также обратили внимание на ошибку, когда невозможно было отражать легкие атаки животных. Игрок берет на себя роль боярина Юрия Милославского Фото: пресс-служба Cyberia Nova В механику стелса привнесли несколько изменений, улучшающих искусственный интеллект противника. Это позволило сделать систему более удобной и интересной для игрока. Например, у игровых врагов и других неигровых персонажей (NPC) появится так называемое «шестое чувство», которое заставит их быть более бдительными. Также враги теперь будут реагировать на шум, издаваемый игроком во время «тихого убийства» их товарищей. Это только часть изменений. События игра охватывают 1612 года истории России Фото: пресс-служба Cyberia Nova Российская приключенческая компьютерная игра «Смута» основана на романе «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», опубликованном Михаилом Загоскиным в 1829 году. Действие видеоигры происходит в 1612 году, в период Смутного времени. Играть предстоит за боярина Юрия Милославского. На протяжении истории главный герой примет личное участие в сборе Нижегородского ополчения, переживет Битву за Москву и пройдет через ряд других важных исторических событий. Игра вышла 4 апреля. Ее выпустила компания Cyberia Nova. Несмотря на технические огрехи в первые дни после выпуска игры, «Смута» считается самой красивой компьютерной игрой про историю Россию на сегодня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разработчики отечественной компьютерной игры «Смута» в День России выпустили глобальное обновление, которое исправило множество недочетов и добавило новые возможности. В честь праздника на игру также действует скидка. Об этом разработчики рассказали в своей официальной группе «ВКонтакте». «Бояре, когда вся страна празднует День России, мы объявляем скидку на игру „Смута“ с 12 июня по 19 июня (включительно). Цена игры снижена до 1612 рублей. <…> Кроме того, мы хотим объявить о выходе нового патча к игре „Смута“», — написали разработчики в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Разработчики акцентируют внимание на улучшении боевой системы в игре и исправлении механики стелса. В первом случае поправили недочет, когда нельзя было войти в блок после начала атаки противника. Также обратили внимание на ошибку, когда невозможно было отражать легкие атаки животных. В механику стелса привнесли несколько изменений, улучшающих искусственный интеллект противника. Это позволило сделать систему более удобной и интересной для игрока. Например, у игровых врагов и других неигровых персонажей (NPC) появится так называемое «шестое чувство», которое заставит их быть более бдительными. Также враги теперь будут реагировать на шум, издаваемый игроком во время «тихого убийства» их товарищей. Это только часть изменений. Российская приключенческая компьютерная игра «Смута» основана на романе «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», опубликованном Михаилом Загоскиным в 1829 году. Действие видеоигры происходит в 1612 году, в период Смутного времени. Играть предстоит за боярина Юрия Милославского. На протяжении истории главный герой примет личное участие в сборе Нижегородского ополчения, переживет Битву за Москву и пройдет через ряд других важных исторических событий. Игра вышла 4 апреля. Ее выпустила компания Cyberia Nova. Несмотря на технические огрехи в первые дни после выпуска игры, «Смута» считается самой красивой компьютерной игрой про историю Россию на сегодня.