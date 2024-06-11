Самый медийный пермский штурмовик получил две госнаграды из рук губернатора. Фото

Губернатор Махонин в День России вручил госнаграды пермякам

12 июня 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Губернатор вручил награды 44 пермякам Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в День России 12 июня провел прием в органном зале, где вручил государственные награды. Одним из первых знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, а также медаль «За отвагу» получил экс-депутат заксобрания, штурмовик Александр Григоренко. Также глава региона вручил награды промышленникам, работникам образования, сотрудникам Росгвардии и другим заслуженным пермякам. «Стало традицией в День России, День Города Перми собираться вот такой дружной, большой семьей и чествовать наших земляков, которые, прежде всего рискуя своей жизнью, своим здоровьем, защищают нашу родину в зоне специальной военной операции. Тех земляков-пермяков, которые у станка куют оружие победы. Тех пермяков, которые своими достижениями готовят нашу молодежь, являясь очень талантливыми педагогами. Тех земляков, которые своим трудом сохраняют здоровье наших жителей», — заявил Дмитрий Махонин. И заявил, что для него вручение госнаград — это большая честь. Дмитрий Махонин вручил награды 44 пермякам. Первыми их получили участники СВО. Орденом Мужества был награжден старший сержант Александр Бушуев. Медаль «За храбрость» II степени» получили добровольцы Рафаил Аллахвердиев, Павел Вшивцев, Сергей Костарев, Рудольф Шакиров. «Спасибо, что не забыли! И меня, и пацанов!» — написал после награждения в своем telegram-канале Александр Григоренко. Также Дмитрий Махонин передал «медали Жукова» трем сотрудникам пермского института войск нацгвардии, вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию, орден «За заслуги в культуре и искусстве» — директору Пермского планетария Таисье Балтиной, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени главному дирижеру «Пермского губернского оркестра» Евгению Тверетинову. Помимо этого, свои награды получили сотрудники промышленных предприятий Прикамья, больниц, учреждений образования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в День России 12 июня провел прием в органном зале, где вручил государственные награды. Одним из первых знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, а также медаль «За отвагу» получил экс-депутат заксобрания, штурмовик Александр Григоренко. Также глава региона вручил награды промышленникам, работникам образования, сотрудникам Росгвардии и другим заслуженным пермякам. «Стало традицией в День России, День Города Перми собираться вот такой дружной, большой семьей и чествовать наших земляков, которые, прежде всего рискуя своей жизнью, своим здоровьем, защищают нашу родину в зоне специальной военной операции. Тех земляков-пермяков, которые у станка куют оружие победы. Тех пермяков, которые своими достижениями готовят нашу молодежь, являясь очень талантливыми педагогами. Тех земляков, которые своим трудом сохраняют здоровье наших жителей», — заявил Дмитрий Махонин. И заявил, что для него вручение госнаград — это большая честь. Дмитрий Махонин вручил награды 44 пермякам. Первыми их получили участники СВО. Орденом Мужества был награжден старший сержант Александр Бушуев. Медаль «За храбрость» II степени» получили добровольцы Рафаил Аллахвердиев, Павел Вшивцев, Сергей Костарев, Рудольф Шакиров. «Спасибо, что не забыли! И меня, и пацанов!» — написал после награждения в своем telegram-канале Александр Григоренко. Также Дмитрий Махонин передал «медали Жукова» трем сотрудникам пермского института войск нацгвардии, вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию, орден «За заслуги в культуре и искусстве» — директору Пермского планетария Таисье Балтиной, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени главному дирижеру «Пермского губернского оркестра» Евгению Тверетинову. Помимо этого, свои награды получили сотрудники промышленных предприятий Прикамья, больниц, учреждений образования.