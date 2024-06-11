11 июня 2024

В Свердловскую область на несколько дней пришла аномальная жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Жаркая погода продлится до 16 июня
Жаркая погода продлится до 16 июня Фото:

В отдельных районах Свердловской области 12-16 июня температура воздуха поднимется до 36 градусов. В связи с чем сотрудники регионального МЧС призывают жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Внимание! По данным синоптиков, в отдельных районах Свердловской области 12-16 июня ожидается аномально жаркая погода до 36 градусов. Будьте бдительны», — следует из сообщения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: 101 и 112.

В Екатеринбурге 12 июня температура поднялась до 31 градуса. По прогнозу синоптика Алексея Пулина, в уральской столице осадков не ожидается.

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В отдельных районах Свердловской области 12-16 июня температура воздуха поднимется до 36 градусов. В связи с чем сотрудники регионального МЧС призывают жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе ведомства. «Внимание! По данным синоптиков, в отдельных районах Свердловской области 12-16 июня ожидается аномально жаркая погода до 36 градусов. Будьте бдительны», — следует из сообщения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: 101 и 112. В Екатеринбурге 12 июня температура поднялась до 31 градуса. По прогнозу синоптика Алексея Пулина, в уральской столице осадков не ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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