В Свердловскую область на несколько дней пришла аномальная жара

В отдельных районах Свердловской области 12-16 июня температура воздуха поднимется до 36 градусов. В связи с чем сотрудники регионального МЧС призывают жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Внимание! По данным синоптиков, в отдельных районах Свердловской области 12-16 июня ожидается аномально жаркая погода до 36 градусов. Будьте бдительны», — следует из сообщения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: 101 и 112.
В Екатеринбурге 12 июня температура поднялась до 31 градуса. По прогнозу синоптика Алексея Пулина, в уральской столице осадков не ожидается.
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