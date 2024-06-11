11 июня 2024

Екатеринбург накроет жара в День России

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге прогнозируется жаркая погода 12 июня
В Екатеринбурге прогнозируется жаркая погода 12 июня Фото:

В Екатеринбурге ожидается жара до +31 градуса в День России. Об этом говорится в прогнозе погоды.

«Воздух прогреется в Екатеринбурге 12 июня днем до +31 градуса жары. Осадки маловероятны», — указано в прогнозе на портале Gismeteo.

Ранее главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко рассказала, что вторая декада июня обещает жаркую погоду в Свердловской области с температурой +29, +34 градуса — в ближайшие трое суток. На севере региона 15 и 16 июня может быть немного прохладнее, но в целом период достаточно теплый. Ночная температура тоже высокая — в районе +15, +20 градусов.

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В Екатеринбурге ожидается жара до +31 градуса в День России. Об этом говорится в прогнозе погоды. «Воздух прогреется в Екатеринбурге 12 июня днем до +31 градуса жары. Осадки маловероятны», — указано в прогнозе на портале Gismeteo. Ранее главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко рассказала, что вторая декада июня обещает жаркую погоду в Свердловской области с температурой +29, +34 градуса — в ближайшие трое суток. На севере региона 15 и 16 июня может быть немного прохладнее, но в целом период достаточно теплый. Ночная температура тоже высокая — в районе +15, +20 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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