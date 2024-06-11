Екатеринбург накроет жара в День России

В Екатеринбурге ожидается жара до +31 градуса в День России. Об этом говорится в прогнозе погоды.
«Воздух прогреется в Екатеринбурге 12 июня днем до +31 градуса жары. Осадки маловероятны», — указано в прогнозе на портале Gismeteo.
Ранее главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко рассказала, что вторая декада июня обещает жаркую погоду в Свердловской области с температурой +29, +34 градуса — в ближайшие трое суток. На севере региона 15 и 16 июня может быть немного прохладнее, но в целом период достаточно теплый. Ночная температура тоже высокая — в районе +15, +20 градусов.
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