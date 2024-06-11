11 июня 2024

Пермский Минздрав назвал число пострадавших при ДТП с рейсовым автобусом

В ДТП с перевернувшимся автобусом в Пермском крае пострадали 12 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Нескольких пострадавших в ДТП госпитализировали Фото:

В ДТП в Пермском крае, во время которого перевернулся рейсовый автобус с пассажирами, пострадали 12 человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

«В результате ДТП пострадали 12 человек, их осмотрели медработники. Из них четверо в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу, еще три человека направлены в травмпункт. Детей среди пострадавших нет», — сообщили в Минздраве.

ДТП произошло 12 июня. Сообщалось, что автобус улетел в кювет и перевернулся на дороге «Пермь-Березники».

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В ДТП в Пермском крае, во время которого перевернулся рейсовый автобус с пассажирами, пострадали 12 человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого Минздрава. «В результате ДТП пострадали 12 человек, их осмотрели медработники. Из них четверо в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу, еще три человека направлены в травмпункт. Детей среди пострадавших нет», — сообщили в Минздраве. ДТП произошло 12 июня. Сообщалось, что автобус улетел в кювет и перевернулся на дороге «Пермь-Березники».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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