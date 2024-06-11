Пермский Минздрав назвал число пострадавших при ДТП с рейсовым автобусом

Нескольких пострадавших в ДТП госпитализировали
В ДТП в Пермском крае, во время которого перевернулся рейсовый автобус с пассажирами, пострадали 12 человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.
«В результате ДТП пострадали 12 человек, их осмотрели медработники. Из них четверо в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу, еще три человека направлены в травмпункт. Детей среди пострадавших нет», — сообщили в Минздраве.
ДТП произошло 12 июня. Сообщалось, что автобус улетел в кювет и перевернулся на дороге «Пермь-Березники».
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