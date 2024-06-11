Пермский Минздрав назвал число пострадавших при ДТП с рейсовым автобусом

В ДТП с перевернувшимся автобусом в Пермском крае пострадали 12 человек

12 июня 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Нескольких пострадавших в ДТП госпитализировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ДТП в Пермском крае, во время которого перевернулся рейсовый автобус с пассажирами, пострадали 12 человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого Минздрава. «В результате ДТП пострадали 12 человек, их осмотрели медработники. Из них четверо в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу, еще три человека направлены в травмпункт. Детей среди пострадавших нет», — сообщили в Минздраве. ДТП произошло 12 июня. Сообщалось, что автобус улетел в кювет и перевернулся на дороге «Пермь-Березники». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ДТП в Пермском крае, во время которого перевернулся рейсовый автобус с пассажирами, пострадали 12 человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого Минздрава. «В результате ДТП пострадали 12 человек, их осмотрели медработники. Из них четверо в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу, еще три человека направлены в травмпункт. Детей среди пострадавших нет», — сообщили в Минздраве. ДТП произошло 12 июня. Сообщалось, что автобус улетел в кювет и перевернулся на дороге «Пермь-Березники».