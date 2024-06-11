11 июня 2024

Сотни жителей Сургута пришли на концерт легенд советской эстрады. Видео

Сотни жителей Сургута пришли на концерт ансамбля «Сябры»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотни сургутян пришли на концерт ансамбля "Сябры"
Сотни сургутян пришли на концерт ансамбля "Сябры" Фото:

Сотни жителей Сургута (ХМАО) пришли на концерт легендарного ансамбля «Сябры». Артисты выступили с концертом в честь 430-летия города.

«В этот праздничный день, 430-летие Сургута и День России, от всего народа Белоруссии передаю вам низкий поклон», — сказал солист ансамбля Сергей Герасимов со сцены. На выступление «Сябров» собрались сотни сургутян. Концерт проходит в городской филармонии.

12 июня Сургут отмечает не только День России, а и свое 430-летие. Впереди горожан также ждет концерт группы «Любэ».

Видео предоставлено URA.RU администрацией Сургута

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Сотни жителей Сургута (ХМАО) пришли на концерт легендарного ансамбля «Сябры». Артисты выступили с концертом в честь 430-летия города. «В этот праздничный день, 430-летие Сургута и День России, от всего народа Белоруссии передаю вам низкий поклон», — сказал солист ансамбля Сергей Герасимов со сцены. На выступление «Сябров» собрались сотни сургутян. Концерт проходит в городской филармонии. 12 июня Сургут отмечает не только День России, а и свое 430-летие. Впереди горожан также ждет концерт группы «Любэ». Видео предоставлено URA.RU администрацией Сургута
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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