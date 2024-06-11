Сотни сургутян пришли на концерт ансамбля "Сябры"
Сотни жителей Сургута (ХМАО) пришли на концерт легендарного ансамбля «Сябры». Артисты выступили с концертом в честь 430-летия города.
«В этот праздничный день, 430-летие Сургута и День России, от всего народа Белоруссии передаю вам низкий поклон», — сказал солист ансамбля Сергей Герасимов со сцены. На выступление «Сябров» собрались сотни сургутян. Концерт проходит в городской филармонии.
12 июня Сургут отмечает не только День России, а и свое 430-летие. Впереди горожан также ждет концерт группы «Любэ».
Видео предоставлено URA.RU администрацией Сургута
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