Путина пригласили на Кубань в случае плохого настроения

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Селекционер Людмила Беспалова предложила показать Владимиру Путину колосья в полях Кубани
Селекционер Людмила Беспалова предложила показать Владимиру Путину колосья в полях Кубани Фото:

Кубанский селекционер Людмила Беспалова пригласила президента РФ Владимира Путина посетить пшеничные поля Краснодарского края в случае плохого настроения. Об этом она заявила во время неформальной встречи с Героями Труда РФ.

«Вот как у вас будет грустное настроение, то приезжайте к нам в поля», — сказала Беспалова Путину. Она добавила, что нет ничего красивее, чем пшеничное поле Кубани, и она покажет ему колосья.

В торжественной обстановке Кремля состоялась церемония вручения государственных премий за заслуги в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за достижения в сферах правозащиты и благотворительности за 2023 год. После этого Путин провел неформальную встречу с Героями Труда.

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Кубанский селекционер Людмила Беспалова пригласила президента РФ Владимира Путина посетить пшеничные поля Краснодарского края в случае плохого настроения. Об этом она заявила во время неформальной встречи с Героями Труда РФ. «Вот как у вас будет грустное настроение, то приезжайте к нам в поля», — сказала Беспалова Путину. Она добавила, что нет ничего красивее, чем пшеничное поле Кубани, и она покажет ему колосья. В торжественной обстановке Кремля состоялась церемония вручения государственных премий за заслуги в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за достижения в сферах правозащиты и благотворительности за 2023 год. После этого Путин провел неформальную встречу с Героями Труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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