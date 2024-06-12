Путина пригласили на Кубань в случае плохого настроения

Кубанский селекционер Людмила Беспалова пригласила президента РФ Владимира Путина посетить пшеничные поля Краснодарского края в случае плохого настроения. Об этом она заявила во время неформальной встречи с Героями Труда РФ.
«Вот как у вас будет грустное настроение, то приезжайте к нам в поля», — сказала Беспалова Путину. Она добавила, что нет ничего красивее, чем пшеничное поле Кубани, и она покажет ему колосья.
В торжественной обстановке Кремля состоялась церемония вручения государственных премий за заслуги в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за достижения в сферах правозащиты и благотворительности за 2023 год. После этого Путин провел неформальную встречу с Героями Труда.
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