Разработка вакцины от рака и достижения в трансплантации органов: кого наградил Путин в День России

Путин: клинические исследования отечественных онковакцин начнутся в 2024 году

12 июня 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

В Кремле прошла церемония вручения госпремий в области науки и технологий Фото: Владимир Андреев © URA.RU В торжественной обстановке Кремля состоялась церемония вручения государственных премий за заслуги в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за достижения в сферах правозащиты и благотворительности за 2023 год. В День России президент Владимир Путин лично вручил награды лауреатам, отмечая их значительный вклад в развитие страны. О том, кто и за что получил госнаграду — в материале URA.RU. Золотые медали Героев Труда В числе награжденных золотыми медалями Героя Труда оказались представители различных профессий: ректор МГУ Виктор Садовничий, заведующая отделом «Национального центра зерна им. Лукьяненко» Людмила Беспалова, гендиректор «Северного машиностроительного предприятия» Михаил Будниченко, первый заместитель гендиректора КБ «Радуга» им. Березняка Елтуган Сыздыков, водитель АО «Разрез Тугнуйсикий» Алексей Халмакшинов и машинист мельниц АО «Михайловский ГОК им. Варичева» Владимир Щедов. Награды в научной и технологической сферах Лауреатами государственных премий в области науки и технологий стали Михаил Ковальчук из «Курчатовского института». Также награждены научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Евгений Адамов и советник гендиректора Росатома Владимир Асмолов. Стали лауреатами и директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Сергей Готье, заведующая Московским городским координационным центром органного донорства городской больницы имени Боткина Марина Минина и президент института скорой помощи Склифосовского Могели Хубутия за разработку технологий трансплантации жизненно важных органов. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.Энгельгардта РАН Петр Чумаков был отмечен за фундаментальные работы по изучению гена основного опухолевого супрессора р53. Достижения в литературе и искусстве В сфере культуры награды получили оперный певец Ильдар Абдразаков, скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин за создание памятников. Кроме того, награждены директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов и директор музея-заповедника «Царское село» Ольга Таратынова. Премии за правозащитную и благотворительную работу За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности была награждена Юлия Белехова, руководитель «Комитета семей воинов Отечества». В области благотворительности высокую оценку получил Николай Слабжанин, исполнительный директор Российского комитета «Детские деревни — SOS». Значение государственной премии РФ Государственная премия РФ, учрежденная наследником Госпремии РСФСР, представляет собой высшее отличие страны. Лауреаты помимо почетного знака и диплома получают фрачный знак и денежное вознаграждение, размер которого с 2020 года составляет 10 миллионов рублей. 12 июня отмечается День России. Главный для страны праздник ведет свое начало с 12 июня 1990 года, когда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете республики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В торжественной обстановке Кремля состоялась церемония вручения государственных премий за заслуги в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за достижения в сферах правозащиты и благотворительности за 2023 год. В День России президент Владимир Путин лично вручил награды лауреатам, отмечая их значительный вклад в развитие страны. О том, кто и за что получил госнаграду — в материале URA.RU. В числе награжденных золотыми медалями Героя Труда оказались представители различных профессий: ректор МГУ Виктор Садовничий, заведующая отделом «Национального центра зерна им. Лукьяненко» Людмила Беспалова, гендиректор «Северного машиностроительного предприятия» Михаил Будниченко, первый заместитель гендиректора КБ «Радуга» им. Березняка Елтуган Сыздыков, водитель АО «Разрез Тугнуйсикий» Алексей Халмакшинов и машинист мельниц АО «Михайловский ГОК им. Варичева» Владимир Щедов. Лауреатами государственных премий в области науки и технологий стали Михаил Ковальчук из «Курчатовского института». Также награждены научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Евгений Адамов и советник гендиректора Росатома Владимир Асмолов. Стали лауреатами и директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Сергей Готье, заведующая Московским городским координационным центром органного донорства городской больницы имени Боткина Марина Минина и президент института скорой помощи Склифосовского Могели Хубутия за разработку технологий трансплантации жизненно важных органов. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.Энгельгардта РАН Петр Чумаков был отмечен за фундаментальные работы по изучению гена основного опухолевого супрессора р53. В сфере культуры награды получили оперный певец Ильдар Абдразаков, скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин за создание памятников. Кроме того, награждены директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов и директор музея-заповедника «Царское село» Ольга Таратынова. За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности была награждена Юлия Белехова, руководитель «Комитета семей воинов Отечества». В области благотворительности высокую оценку получил Николай Слабжанин, исполнительный директор Российского комитета «Детские деревни — SOS». Государственная премия РФ, учрежденная наследником Госпремии РСФСР, представляет собой высшее отличие страны. Лауреаты помимо почетного знака и диплома получают фрачный знак и денежное вознаграждение, размер которого с 2020 года составляет 10 миллионов рублей. 12 июня отмечается День России. Главный для страны праздник ведет свое начало с 12 июня 1990 года, когда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете республики.