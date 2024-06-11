Общество Арт-группа «LARGO» выступит в Кургане в поддержку восстановления храма в Смолино 12 июня 2024 в 20:23 Размер текста - 17 + Средства с концерта пойдут на восстановление церкви Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арт-группа «LARGO» выступит в Кургане 23 июня с благотворительным концертом в поддержку восстановления Свято-Духовского храма в поселке Смолино, пострадавшего от паводка. Об этом сообщили в пресс-службе Курганской епархии. «Арт-группа выступит 23 июня в 18:00, в день Святой Троицы, с благотворительным концертом в Курганской филармонии в поддержку восстановления Свято-Духовского храма в поселке Смолино, который пострадал от наводнения. Группа порадует курганцев духовными, народными, эстрадными и казачьими песнопениями», — сообщили в группе епархии в соцсети «ВКонтакте». Вход на мероприятие будет бесплатным по приглашениям, а все собранные средства будут направлены на восстановление церкви. Помощь в проведении праздника оказывает «Курганприбор» и сенатор РФ Сергей Муратов. Сообщалось, что в Свято-Духовском храме микрорайона Смолино, который оказался подтопленным весной 2024 года, после ухода воды на стеклах киотов проступили лики святых. Отец Владимир рассказал, что сначала не поверил своим глазам и даже провел пальцем по стеклу, думая, что это роса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Арт-группа «LARGO» выступит в Кургане 23 июня с благотворительным концертом в поддержку восстановления Свято-Духовского храма в поселке Смолино, пострадавшего от паводка. Об этом сообщили в пресс-службе Курганской епархии. «Арт-группа выступит 23 июня в 18:00, в день Святой Троицы, с благотворительным концертом в Курганской филармонии в поддержку восстановления Свято-Духовского храма в поселке Смолино, который пострадал от наводнения. Группа порадует курганцев духовными, народными, эстрадными и казачьими песнопениями», — сообщили в группе епархии в соцсети «ВКонтакте». Вход на мероприятие будет бесплатным по приглашениям, а все собранные средства будут направлены на восстановление церкви. Помощь в проведении праздника оказывает «Курганприбор» и сенатор РФ Сергей Муратов. Сообщалось, что в Свято-Духовском храме микрорайона Смолино, который оказался подтопленным весной 2024 года, после ухода воды на стеклах киотов проступили лики святых. Отец Владимир рассказал, что сначала не поверил своим глазам и даже провел пальцем по стеклу, думая, что это роса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям