В Екатеринбург слетелись звездные блогеры с амбициозной миссией. Фото, видео

В Екатеринбурге прошел фестиваль «Блогеры России»

12 июня 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Filatov & Karas стали одними из музыкальных хедлайнеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге отгремел первый для Урала фестиваль «Блогеры России». В городе на один день высадился «звездный десант», в составе которого были Filatov & Karas, Yan Dilan, Сережа ОМГ, Gazan и Милана Хаметова. Большая часть из них призналась корреспонденту, что их задача — стать новыми лидерами мнений для молодежи, потому подобные мероприятия так важны. Как прошел фестиваль — в репортаже URA.RU. «Наша цель, блогеров, артистов — показывать пример молодому поколению, как нужно себя вести, развиваться, достигать. Поэтому я чувствую огромную ответственность, когда я что-то транслирую. Я думаю, что каждому из нас, медийному человеку, нужно представлять и понимать, что говоришь и несешь в массы», — поделился Gazan, автор треков «Абу бандит» и «Че за лев этот тигр». Этой же идеи придерживается блогер Сережа ОМГ, который приехал на фестиваль, чтобы показать на собственном примере, как правильно реагировать на хейт в интернете и справляться с буллингом в школе. По его мнению, эту тему нужно поднимать на уровне медийных личностей. «Необходимо говорить об этом, потому что мы их кумиры. Они слушают нас. И кто бы ни говорил про то, что за воспитание детей должны отвечать родители… Нет. Общество делает огромный вклад, мы, блогеры, делаем еще больший вклад. Они хотят быть похожими на нас, поэтому если я скажу: „Ребята, я считаю, что унижать, бить девочку из своего класса — это плохо“, у них это отложится в голове», — признался Сережа ОМГ. Несмотря на 30-градусную жару, народу на «Блогерах России» было предостаточно. Особенно востребованными стали встреча и раздача автографов юной артистки Миланы Хаметовой. На ее выступлениях было не протолкнуться, а за автографом выстраивались огромные очереди через всю зону фестиваля. Ажиотаж вокруг своей персоны 14-летняя девочка объясняет так: «Я стараюсь подавать хороший пример. Например, я всегда говорю [поклонникам], что не нужно забывать про учебу, она на первом месте, всегда уважать взрослых, стараюсь им приносить правильные ценности». Чтобы спастись от июньской жары, гостям выдавали бесплатные бутылки с водой и банданы. В течение всего дня на площадке работали мастер-классы, проводились конкурсы, а также можно было внести свой вклад в флешбом. Организаторы решили сделать флаг России из 30 тысяч белых, синих и красных ленточек и поднять его в небо. Фестиваль прошел еще в четырех городах. В Москве на сцену вышли Валя Карнавал, Юля Гаврилина, Люся Чеботина, в Санкт-Петербурге — MIA BOYKA, Катя Адушкина, INSTASAMKA, в Нижнем Новгороде — Леша Свик, Milana Star, RASA, в Новосибирске — BITTUEV, Адель Вейгель, Аня Покров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отгремел первый для Урала фестиваль «Блогеры России». В городе на один день высадился «звездный десант», в составе которого были Filatov & Karas, Yan Dilan, Сережа ОМГ, Gazan и Милана Хаметова. Большая часть из них призналась корреспонденту, что их задача — стать новыми лидерами мнений для молодежи, потому подобные мероприятия так важны. Как прошел фестиваль — в репортаже URA.RU. «Наша цель, блогеров, артистов — показывать пример молодому поколению, как нужно себя вести, развиваться, достигать. Поэтому я чувствую огромную ответственность, когда я что-то транслирую. Я думаю, что каждому из нас, медийному человеку, нужно представлять и понимать, что говоришь и несешь в массы», — поделился Gazan, автор треков «Абу бандит» и «Че за лев этот тигр». Этой же идеи придерживается блогер Сережа ОМГ, который приехал на фестиваль, чтобы показать на собственном примере, как правильно реагировать на хейт в интернете и справляться с буллингом в школе. По его мнению, эту тему нужно поднимать на уровне медийных личностей. «Необходимо говорить об этом, потому что мы их кумиры. Они слушают нас. И кто бы ни говорил про то, что за воспитание детей должны отвечать родители… Нет. Общество делает огромный вклад, мы, блогеры, делаем еще больший вклад. Они хотят быть похожими на нас, поэтому если я скажу: „Ребята, я считаю, что унижать, бить девочку из своего класса — это плохо“, у них это отложится в голове», — признался Сережа ОМГ. Несмотря на 30-градусную жару, народу на «Блогерах России» было предостаточно. Особенно востребованными стали встреча и раздача автографов юной артистки Миланы Хаметовой. На ее выступлениях было не протолкнуться, а за автографом выстраивались огромные очереди через всю зону фестиваля. Ажиотаж вокруг своей персоны 14-летняя девочка объясняет так: «Я стараюсь подавать хороший пример. Например, я всегда говорю [поклонникам], что не нужно забывать про учебу, она на первом месте, всегда уважать взрослых, стараюсь им приносить правильные ценности». Чтобы спастись от июньской жары, гостям выдавали бесплатные бутылки с водой и банданы. В течение всего дня на площадке работали мастер-классы, проводились конкурсы, а также можно было внести свой вклад в флешбом. Организаторы решили сделать флаг России из 30 тысяч белых, синих и красных ленточек и поднять его в небо. Фестиваль прошел еще в четырех городах. В Москве на сцену вышли Валя Карнавал, Юля Гаврилина, Люся Чеботина, в Санкт-Петербурге — MIA BOYKA, Катя Адушкина, INSTASAMKA, в Нижнем Новгороде — Леша Свик, Milana Star, RASA, в Новосибирске — BITTUEV, Адель Вейгель, Аня Покров.