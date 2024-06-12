Мосбиржа заявила об отмене торгов из-за санкций США

12 июня 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

Торги доллара на Мосбирже прекращаются из-за санкций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Мосбиржа заявила, что не будет проводить торги доллара США и евро с 13 июня. Решение продиктовано введенными минфином США санкциями. «Мосбиржа в связи с санкциями США с 13 июня не будет проводить торги долларом США и евро», — сообщила Мосбиржа. Сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора. Минфин США опубликовал новый антироссийский санкционный список. В него вошла Мосбиржа, а также многие российские и китайские компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мосбиржа заявила, что не будет проводить торги доллара США и евро с 13 июня. Решение продиктовано введенными минфином США санкциями. «Мосбиржа в связи с санкциями США с 13 июня не будет проводить торги долларом США и евро», — сообщила Мосбиржа. Сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора. Минфин США опубликовал новый антироссийский санкционный список. В него вошла Мосбиржа, а также многие российские и китайские компании.