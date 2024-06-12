Мосбиржа заявила об отмене торгов из-за санкций США

Торги доллара на Мосбирже прекращаются из-за санкций
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Мосбиржа заявила, что не будет проводить торги доллара США и евро с 13 июня. Решение продиктовано введенными минфином США санкциями.
«Мосбиржа в связи с санкциями США с 13 июня не будет проводить торги долларом США и евро», — сообщила Мосбиржа. Сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора.
Минфин США опубликовал новый антироссийский санкционный список. В него вошла Мосбиржа, а также многие российские и китайские компании.
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