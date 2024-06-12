Мосбиржа заявила об отмене торгов из-за санкций США

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Доллары США. Курган, купюры, деньги, доллары, валюта
Торги доллара на Мосбирже прекращаются из-за санкций Фото:
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Мосбиржа заявила, что не будет проводить торги доллара США и евро с 13 июня. Решение продиктовано введенными минфином США санкциями.

«Мосбиржа в связи с санкциями США с 13 июня не будет проводить торги долларом США и евро», — сообщила Мосбиржа. Сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора.

Минфин США опубликовал новый антироссийский санкционный список. В него вошла Мосбиржа, а также многие российские и китайские компании.

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Мосбиржа заявила, что не будет проводить торги доллара США и евро с 13 июня. Решение продиктовано введенными минфином США санкциями. «Мосбиржа в связи с санкциями США с 13 июня не будет проводить торги долларом США и евро», — сообщила Мосбиржа. Сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора. Минфин США опубликовал новый антироссийский санкционный список. В него вошла Мосбиржа, а также многие российские и китайские компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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