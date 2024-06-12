В Центробанке объяснили, что будет с долларами россиян после отмены торгов на Мосбирже из-за санкций

Центробанк: доллары и евро россиян не пострадают после отмены торгов на Мосбирже
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Доллары США. Курган, купюры, деньги, доллары, валюта
Россияне смогут покупать доллары как и раньше Фото:

Физические и юридические лица РФ смогут совершать валютные сделки через банки, а их существующие сбережения не пострадают. В этом россиян заверили в Центробанке. Ранее Мосбиржа сообщила, что прекращает торги долларами и евро с 13 июня из-за введенных американских санкций.

«Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки», — рассказали в Центробанке. Сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора. На внебиржевом рынке россияне смогут совершать сделки, как и раньше, а имеющиеся валютные сбережения не пострадают.

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Физические и юридические лица РФ смогут совершать валютные сделки через банки, а их существующие сбережения не пострадают. В этом россиян заверили в Центробанке. Ранее Мосбиржа сообщила, что прекращает торги долларами и евро с 13 июня из-за введенных американских санкций. «Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки», — рассказали в Центробанке. Сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора. На внебиржевом рынке россияне смогут совершать сделки, как и раньше, а имеющиеся валютные сбережения не пострадают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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