В Центробанке объяснили, что будет с долларами россиян после отмены торгов на Мосбирже из-за санкций

Россияне смогут покупать доллары как и раньше
Физические и юридические лица РФ смогут совершать валютные сделки через банки, а их существующие сбережения не пострадают. В этом россиян заверили в Центробанке. Ранее Мосбиржа сообщила, что прекращает торги долларами и евро с 13 июня из-за введенных американских санкций.
«Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки», — рассказали в Центробанке. Сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора. На внебиржевом рынке россияне смогут совершать сделки, как и раньше, а имеющиеся валютные сбережения не пострадают.
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