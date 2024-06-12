В Центробанке объяснили, что будет с долларами россиян после отмены торгов на Мосбирже из-за санкций

Центробанк: доллары и евро россиян не пострадают после отмены торгов на Мосбирже

Россияне смогут покупать доллары как и раньше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Физические и юридические лица РФ смогут совершать валютные сделки через банки, а их существующие сбережения не пострадают. В этом россиян заверили в Центробанке. Ранее Мосбиржа сообщила, что прекращает торги долларами и евро с 13 июня из-за введенных американских санкций.

«Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки», — рассказали в Центробанке. Сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора. На внебиржевом рынке россияне смогут совершать сделки, как и раньше, а имеющиеся валютные сбережения не пострадают.