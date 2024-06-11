11 июня 2024

Челябинские компании попали под новые санкции США

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Санкционный список опубликован на сайте Минфина США Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Несколько компаний из Челябинской области попали в обновленный список антироссийских санкций. Об этом говорится на официальном сайте Минфина США.

«В санкционный список вошли российские и китайские физические лица и компании», — говорится на сайте Минфина США. Список опубликован 12 июня.

В него вошло предприятие из Миасса АО «Соединитель» и Магнитогорска ООО «Уральская металлообрабатывающая компания». Также несколько компаний из Челябинска — ООО «Станкомаш», ООО «Промышленный парк Станкомаш», ООО «Современные кузовные технологии», ООО «Корнет», АО «Русские электрически двигатели», АО «Конар».

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Несколько компаний из Челябинской области попали в обновленный список антироссийских санкций. Об этом говорится на официальном сайте Минфина США. «В санкционный список вошли российские и китайские физические лица и компании», — говорится на сайте Минфина США. Список опубликован 12 июня. В него вошло предприятие из Миасса АО «Соединитель» и Магнитогорска ООО «Уральская металлообрабатывающая компания». Также несколько компаний из Челябинска — ООО «Станкомаш», ООО «Промышленный парк Станкомаш», ООО «Современные кузовные технологии», ООО «Корнет», АО «Русские электрически двигатели», АО «Конар».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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