Челябинские компании попали под новые санкции США

Несколько компаний из Челябинской области попали в обновленный список антироссийских санкций. Об этом говорится на официальном сайте Минфина США.
«В санкционный список вошли российские и китайские физические лица и компании», —
В него вошло предприятие из Миасса АО «Соединитель» и Магнитогорска ООО «Уральская металлообрабатывающая компания». Также несколько компаний из Челябинска — ООО «Станкомаш», ООО «Промышленный парк Станкомаш», ООО «Современные кузовные технологии», ООО «Корнет», АО «Русские электрически двигатели», АО «Конар».
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