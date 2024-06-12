Друг рассказал о пилоте, пострадавшем при падении вертолета под Первоуральском

Бизнесмен Игорь Чистовский, который, предположительно, пострадал при крушении вертолета под Первоуральском (Свердловская область), — опытный пилот. Так URA.RU мужчину охарактеризовал его знакомый.
«Игорь давно на этом вертолете летает, он опытный пилот. Надеюсь, все обойдется», — рассказал собеседник агентства. Была на борту вместе с Чистовским его жена Анжелика (они воспитывают четверых детей) или другая девушка, доподлинно не известно. Оперативно связаться с Анжеликой не удалось.
Жесткая посадка произошла 12 июня. Пилота и пассажирку госпитализировали, девушка в тяжелом состоянии. Подробнее о ЧП — в сюжете агентства.
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