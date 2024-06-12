12 июня 2024

Друг рассказал о пилоте, пострадавшем при падении вертолета под Первоуральском

Пилот упавшего под Первоуральском вертолета имел опыт
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП произошло 12 июня
ЧП произошло 12 июня Фото:
новость из сюжета
Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие

Бизнесмен Игорь Чистовский, который, предположительно, пострадал при крушении вертолета под Первоуральском (Свердловская область), — опытный пилот. Так URA.RU мужчину охарактеризовал его знакомый.

«Игорь давно на этом вертолете летает, он опытный пилот. Надеюсь, все обойдется», — рассказал собеседник агентства. Была на борту вместе с Чистовским его жена Анжелика (они воспитывают четверых детей) или другая девушка, доподлинно не известно. Оперативно связаться с Анжеликой не удалось.

Жесткая посадка произошла 12 июня. Пилота и пассажирку госпитализировали, девушка в тяжелом состоянии. Подробнее о ЧП — в сюжете агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бизнесмен Игорь Чистовский, который, предположительно, пострадал при крушении вертолета под Первоуральском (Свердловская область), — опытный пилот. Так URA.RU мужчину охарактеризовал его знакомый. «Игорь давно на этом вертолете летает, он опытный пилот. Надеюсь, все обойдется», — рассказал собеседник агентства. Была на борту вместе с Чистовским его жена Анжелика (они воспитывают четверых детей) или другая девушка, доподлинно не известно. Оперативно связаться с Анжеликой не удалось. Жесткая посадка произошла 12 июня. Пилота и пассажирку госпитализировали, девушка в тяжелом состоянии. Подробнее о ЧП — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...