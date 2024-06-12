12 июня 2024
11 июня 2024

День России в Перми завершился громыханием праздничного салюта. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют стал ярким финальным аккордом праздника
Салют стал ярким финальным аккордом праздника Фото:

Праздник по случаю Дня России и Дня города в прикамской столице завершился салютом. В фотографиях корреспондентов URA.RU запечатлены наиболее яркие моменты этого события.

«Салют на Дне города в Перми продлился около 10 минут. Каждый залп собравшиеся на набережной Камы пермяки сопровождали громкими возгласами и аплодисментами», — пояснил корреспондент агентства с места события.

Праздничные гулянья в Перми проводили повсеместно. Одним из главных завершающих событий ко Дню России стал концерт артиста Игоря Саруханова. Гостей порадовали известными хитами 90-ых.

Камская набережная стала одной из основных смотровых точек
Камская набережная стала одной из основных смотровых точек
Фото:
Огни осветили ночное небо
Огни осветили ночное небо
Фото:
Салют запускали с площадки вблизи Коммунального моста
Салют запускали с площадки вблизи Коммунального моста
Фото:
Выстрели не стихали порядка 10 минут
Выстрели не стихали порядка 10 минут
Фото:
За фейерверком можно было также наблюдать из окон рядом расположенных домов
За фейерверком можно было также наблюдать из окон рядом расположенных домов
Фото:
Залпы постепенно прекратились
Залпы постепенно прекратились
Фото:
После салюта настала пора расходиться по домам
После салюта настала пора расходиться по домам
Фото:

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Праздник по случаю Дня России и Дня города в прикамской столице завершился салютом. В фотографиях корреспондентов URA.RU запечатлены наиболее яркие моменты этого события. «Салют на Дне города в Перми продлился около 10 минут. Каждый залп собравшиеся на набережной Камы пермяки сопровождали громкими возгласами и аплодисментами», — пояснил корреспондент агентства с места события. Праздничные гулянья в Перми проводили повсеместно. Одним из главных завершающих событий ко Дню России стал концерт артиста Игоря Саруханова. Гостей порадовали известными хитами 90-ых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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