Салют стал ярким финальным аккордом праздника
Праздник по случаю Дня России и Дня города в прикамской столице завершился салютом. В фотографиях корреспондентов URA.RU запечатлены наиболее яркие моменты этого события.
«Салют на Дне города в Перми продлился около 10 минут. Каждый залп собравшиеся на набережной Камы пермяки сопровождали громкими возгласами и аплодисментами», — пояснил корреспондент агентства с места события.
Праздничные гулянья в Перми проводили повсеместно. Одним из главных завершающих событий ко Дню России стал концерт артиста Игоря Саруханова. Гостей порадовали известными хитами 90-ых.
Камская набережная стала одной из основных смотровых точек
Огни осветили ночное небо
Салют запускали с площадки вблизи Коммунального моста
Выстрели не стихали порядка 10 минут
За фейерверком можно было также наблюдать из окон рядом расположенных домов
Залпы постепенно прекратились
После салюта настала пора расходиться по домам
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