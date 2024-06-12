В Челябинске вырос спрос на услуги копирайтеров

С начала года в Челябинске резко увеличился спрос на тексты, написанные копирайтерами. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуги».
«С начала года спрос на тексты, в том числе на сценарии, песни, стихи, маркетинговые материалы и мотивационные письма в Челябинске резко увеличился на 70% по сравнению с прошлым годом. А интерес бизнеса к услугам копирайтеров и редакторов в первом полугодии 2024 года увеличился в 6,5 раза», — отметили специалисты онлайн-платформы.
Представители бизнеса чаще всего заказывают продающие тексты, в том числе на посты в социальные сети и блоги. Спрос на описание товара для маркетплейсов, SEO-статьи, материалы для лендингов вырос в пять раз.
Также челябинцы стали чаще заказывать тексты песен для близких, друзей, коллег, руководителей или партнеров. Такой подарок часто делают на дни рождения, юбилеи, свадьбы и другие праздники.
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