12 июня 2024
11 июня 2024

В Челябинске вырос спрос на услуги копирайтеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Опытный копирайтер не останется без работы Фото:

С начала года в Челябинске резко увеличился спрос на тексты, написанные копирайтерами. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуги».

«С начала года спрос на тексты, в том числе на сценарии, песни, стихи, маркетинговые материалы и мотивационные письма в Челябинске резко увеличился на 70% по сравнению с прошлым годом. А интерес бизнеса к услугам копирайтеров и редакторов в первом полугодии 2024 года увеличился в 6,5 раза», — отметили специалисты онлайн-платформы.

Представители бизнеса чаще всего заказывают продающие тексты, в том числе на посты в социальные сети и блоги. Спрос на описание товара для маркетплейсов, SEO-статьи, материалы для лендингов вырос в пять раз.

Также челябинцы стали чаще заказывать тексты песен для близких, друзей, коллег, руководителей или партнеров. Такой подарок часто делают на дни рождения, юбилеи, свадьбы и другие праздники.

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С начала года в Челябинске резко увеличился спрос на тексты, написанные копирайтерами. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуги». «С начала года спрос на тексты, в том числе на сценарии, песни, стихи, маркетинговые материалы и мотивационные письма в Челябинске резко увеличился на 70% по сравнению с прошлым годом. А интерес бизнеса к услугам копирайтеров и редакторов в первом полугодии 2024 года увеличился в 6,5 раза», — отметили специалисты онлайн-платформы. Представители бизнеса чаще всего заказывают продающие тексты, в том числе на посты в социальные сети и блоги. Спрос на описание товара для маркетплейсов, SEO-статьи, материалы для лендингов вырос в пять раз. Также челябинцы стали чаще заказывать тексты песен для близких, друзей, коллег, руководителей или партнеров. Такой подарок часто делают на дни рождения, юбилеи, свадьбы и другие праздники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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